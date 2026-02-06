黃仁勳兆元宴熱滾滾，下游股價卻冷颼颼？專家揭2原因：今年終端市場要好有困難

輝達執行長黃仁勳日前旋風訪台，宴請台灣科技業重量級供應鏈夥伴，被外界形容為年度兆元宴。對此，財經專家阮慕驊今（6）日在節目《財經一路發》指出，今年出席兆元宴的企業涵蓋台積電、鴻海、台達電、聯發科等，黃仁勳這一次請的人，是越請越多，以前沒被請到的也都來了，下游組裝與零組件廠商幾乎全數到齊，但如果觀察他們的股價，會發現其實今年以來表現得不甚理想。

阮慕驊以鴻海為例指出，其股價今年以來下跌約6.7%，緯創則呈現一路弱勢的結構。對此，他訪問智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆。楊勝帆直言，下游真的偏冷，而關鍵來自成本結構快速惡化。楊勝帆表示，筆電、平板等終端產品毛利率本來就不高，再加上記憶體價格自去年大幅上漲，DDR4、DDR5的合約價與現貨價「至少有30%左右的一個落差」，對組裝廠毛利造成直接衝擊。

楊勝帆分析，AI伺服器需求致使記憶體供需緊張，甚至出現「把舊的拆下來再賣」的現象。在此背景下，終端品牌勢必重新評估出貨策略，「第一個是不是真的還要賣那麼多」，同時還要承受產品跌價與庫存減損的雙重壓力，使今年終端市場要好其實都有困難。

​針對外界關注記憶體大廠是否趁勢擴產，楊勝帆指出，三星、SK海力士、美光確實也在擴廠，但態度趨於保守。他透露，部分設備供應商即便面對客戶提出16條產線需求，「他說我不要，我就只要給你8條」，主因在於擔心未來出現產能過剩。

楊勝帆：未來投資焦點可能轉向具利基性的供應鏈角色

楊勝帆認為，市場目前瀰漫兩大焦慮，一是AI投資是否能順利變現，二是產業是否過熱。他指出，AI基礎建設投資高度集中於微軟、Google、亞馬遜與Meta四大雲端服務商（CSP），占比高達6成以上。值得注意的是，儘管四大CSP持續擴大資本支出，市場反應卻愈漸冷淡。以亞馬遜為例，在宣布今年資本支出高達2000億美元後，股價反而下跌逾1成。現在市場反而擔心的是「你花太多錢了」，在雲端與企業服務高度重疊、競爭白熱化的情況下，「你投資越多，可是你收到的錢可能會變少」。

相較之下，Meta因核心業務集中於社群與廣告，競爭結構不同，受市場衝擊相對小。楊勝帆認為，未來投資焦點可能轉向具利基性的供應鏈角色，「不是在原來本主軸的，而是在其他衍生出來的商機」，例如Google TPU延伸的晶片、先進封裝與散熱解決方案，將成為AI擴散下的新機會。

至於外界關注輝達與OpenAI關係轉變，楊勝帆形容，雙方已從單一合作進入多方競合階段。隨著OpenAI評估自研ASIC、Google TPU等替代方案，輝達也加速推出新平台因應競爭，顯示AI生態系正邁向新局。

