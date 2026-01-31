黃仁勳兆元宴研華到場！總座看好邊緣AI爆發 機器人應用落地「相當快」

【記者呂承哲／台北報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，1月31日宴請台灣供應鏈關鍵夥伴，工業電腦大廠研華（2395）由總經理張家豪代表出席。市場解讀，隨著邊緣AI（Edge AI）與實體AI（Physical AI）應用快速推進，研華與 NVIDIA 在相關領域的合作已進入加速期，雙方攜手推動產業智慧化轉型的布局逐步成形。

研華近年積極卡位 Edge AI 與 Physical AI 應用，與 NVIDIA 合作超過20年，近期在邊緣AI、生成式AI工業應用及醫療機器人等領域深化戰略結盟。其中，由張家豪所領導的嵌入式事業群，成為雙方技術整合與產品落地的核心。張家豪指出，隨著雲端AI發展趨於成熟，Edge AI 將成為下一波關鍵成長引擎，尤其在機器人、醫療與企業端本地部署等場域，實體AI正加速落地，今年已可明顯感受到市場動能轉強。

在應用面向上，張家豪表示，目前 Physical AI 最熱的場域包括機器人、醫療與企業端邊緣伺服器。其中，機器人不僅限於人形機器人，研華內部特別看好自主移動機器人（AMR）系統，以及新型無人機等應用；醫療領域方面，達文西手術機器人等高階醫療設備，也正快速導入 Edge AI；此外，考量資料安全與法規需求，許多企業傾向將資料留在企業內部，使 On-premise Edge Server 成為重要商機，研華亦持續布局相關解決方案。

談及即將登場的GTC大會，張家豪透露，研華此次以 Gold Partner 身分參與，為工業電腦（IPC）產業中少數、甚至是唯一的 Gold Partner，展區規模與展示內容均明顯擴大，並與美國團隊全面展開規劃。展出內容將涵蓋 Edge AI 的完整硬體線，並結合研華自有的 WISE-IoT 軟體平台，形成三層硬體架構搭配單一軟體架構的整合方案，目標是加速 Edge AI 在各產業場域的實際部署。

研華也規畫於2026年全面落實「Edge Computing & AI Powered WISE Solutions」品牌戰略，結合 NVIDIA 高效能算力平台與研華深耕多年的工業體系，協助全球客戶加速AI轉型。

對於 Edge AI 與 Physical AI 的市場爆發時點，張家豪直言，今年已出現明顯轉折，特別是機器人相關應用，落地速度「相當快」。他指出，研華內部評估，今年相關業務成長幅度可望明顯優於去年，市場動能相當清楚，至於具體營運數字，將留待三月法說會進一步對外說明。

