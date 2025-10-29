黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI

（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有壓力，投入輝達後，有時覺得辛苦有時輕鬆。他並建議年輕人，務必學會運用AI。

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）27日起在華府舉行為期3天的GTC技術大會（GPU Technology Conference），機器人產品線經理黃勝斌（Spencer Huang）與逾150家「輝達生態系」廠商在大會展覽廳展示創新技術。

不到40歲的黃勝斌具紐約大學學位，主攻AI，2022年加入輝達。他今天上午接受台灣媒體採訪時，形容這3年多「有些日子辛苦，有些日子輕鬆」。工作的時候，黃仁勳就是老闆。但這一切都有成就感。團隊正在打造非常重要的事物。

黃勝斌不太愛在鏡頭前聊工作以外的話題，被問到給年輕人的建議時，表情跟談他的機器人一樣專注。

「你要了解到自己應該善用 AI」。AI 巨浪來襲，黃勝斌說，首先要記住，「你總是要面對同樣在使用AI的人，越會玩AI，優勢就越大」。其次，電腦科學及程式設計不會消失，只是形式將發生很大的變化。

他表示，人們未來不會再寫大部分的程式碼，而是由「 AI 同事」協助生成，但這並不代表人們被 AI 取代。「你仍然需要駕馭與整合的能力」，因為思考大型系統的能力依舊來自人類心智，瑣碎作業可交給 AI處理。

此外，曾經「寫程式」是就業保證，在AI時代未必如此。黃勝斌指出，對不懂程式的人來說，寫程式很困難，而 AI 讓每個人都能成為程式設計師，這也表示人人有機會開啟新職涯。

「所以我會說，一定要專注於理解如何利用AI，然後聚焦基本功。物理學不會過時。基礎科學也不會過時。」

黃勝斌高中時的大多數朋友都加入機器人社團，他雖然有其他課外活動，但一直對分散式運算感興趣， AI及雲端運算等領域也在守備範圍內。他今天提到，即使自己在酒吧工作的時候，仍離科技不遠，不但建立所有的介面，還在後端打造了整套人資與庫存管理系統。

「台北時報」（Taipei Times）2015年一篇報導即是介紹黃勝斌與朋友在延吉街合開的酒吧R&D Cocktail Lab，直譯為「研發雞尾酒實驗室」，內有中藥櫃，又掛中式匾額寫著「詩朋酒侶」，「整體氛圍更像是1930年代的上海」。

報導指出，R&D Cocktail Lab許多苦味酒和波本威士忌來自各地，但水果、香料和草藥則全部台灣本土產。黃勝斌會親自前往屏東，從農民手中購買新鮮水果。白天酒吧未正式營業時，黃勝斌會嘗試調配新的配方。

近10年後，黃勝斌的頭銜為輝達產品經理，聚焦開發雲端原生技術，以簡化並加速機器人模擬應用。（編輯：田瑞華）1141030