黃仁勳再宴請供應鏈廠商 指未來將出現3種新工廠型態

與等候的民眾親切寒喧並簽名，還有畫家侯幸君帶著黃仁勳的畫相到飯店門口，輝達執行長黃仁勳來台4日，31日晚間再組兆元宴，邀集上下游供應鏈廠商聚集北市松山區的餐廳，包含華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里，都是熟悉的座上賓，黃仁勳也再展現對供應鏈夥伴的高度期待。

輝達執行長黃仁勳說道，「沒有台灣，輝達根本不可能做到。這座島嶼上擁有一種魔力，這裡的公司擁有非凡的技術，他們有驚人的企業文化、他們擁有一種無法想像的奮鬥精神，我想在未來的10年，台積電很可能增加他們的產能超過100%。」

廣告 廣告

語氣有表達不完的感激、甚至還有擔憂，黃仁勳在席間特別秀出與台積電董事長魏哲家的好感情，因為輝達新一代的Vera Rubin進入量產階段，其中關鍵的6款不同晶片還得靠台積電助力，不過對於市場憂心、美國要求台積電轉移40％的半導體產能，黃仁勳則認為全球化布局是順應需求。

黃仁勳被問及台廠赴美時，強調現在就是人類史上最大規模的基礎建設擴張初期，不只是台美，AI的基礎設施將在全球各地建置。接下來將會出現晶片工廠、電腦製造工廠以及AI工廠，3種全新的工廠型態。

資深產業分析師陳子昂認為，「台商未來10多年會積極地投資美國供應鏈，-1最主要也是為了因應美國AI基礎建設未來會龐大的成長以及需求。」

不過，專家也提醒，AI基礎建設分成4個層次，包含基礎電力、晶片與電腦製造、雲端、AI軟體應用，目前台灣多數廠商處於晶片與電腦製造階段，AI軟體應用也是弱項之一，盡力跟上才能對產業推進「再助一份力」。