黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳28日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電（2330）創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳並表示今天就會回家。但有消息指出，黃仁勳在搭機離台前，還將拜會廣達（2386）董事長林百里，至於是否與供應鏈共進晚餐，目前還無未有消息傳出。

對於谷歌推出Gemini 3採用自研的張量處理器（TPU）掀起好評，並引起Meta將斥資數億元採購其TPU，是否會衝擊輝達AI晶片版圖，黃仁勳表示，這個市場非常龐大，成長也非常快。產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

廣告 廣告

他仍對自家GPU產品（Blackwell及即將上市的Rubin）非常有信心。他強調，輝達的地位非常穩固並特殊，但「我們每天都必須非常努力」。

黃仁勳說，ASIC（特殊應用晶片）當然有它的位置，但輝達的GPU及平台（NVlink及CUDA），是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。「所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」。

黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機於昨天下午來台，直接拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀，晚間悄然現身台北街頭。

網友分享黃仁勳出現在台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。消息指出，黃仁勳買了4000到5000元的蜜餞，但此行他抵台的行程與安排尚未對外公布。

黃仁勳本月8日首次參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳與張忠謀同框，卻因張身體不適不能參加而留下遺憾，但他穿著台積電運動服參加，並高喊和台積電是一家人，在會場掀起歡聲雷動。黃仁勳在致詞結束立刻驅車趕往桃園機場回美國，臨行前受訪表示會儘快找時間來台並探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的紀錄。

【看原文連結】

更多udn報導

怪錯竹棚鷹架？香港大火延燒多棟 網：關鍵在它

台大資工男程式寫到怕 過來人指出路：每天工作1小時

老闆是李多慧！待遇福利出爐 網：沒薪水沒關係

劉德華三餐菜色曝光 唯獨這項禁忌品不碰