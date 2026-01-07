黃仁勳再掀浪潮 江啟臣盼打造台中AI機器人智慧園區 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

美國消費性電子展（CES）在6日至9日於拉斯維加斯舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更宣布「機器人的GPT時代」來臨，再度掀起AI與機器人浪潮。立法院副院長江啟臣6日與「台灣智慧自動化與機器人協會」共同探討台灣AI產業的未來；江啟臣表示，產業轉型是時間問題，盼打造台中AI機器人智慧園區，讓台灣從在地邁向全球。

江啟臣指出，台中是台灣機械、工具機與零組件產業鏈的重要聚落，但面對全球競爭與關稅挑戰，產業轉型已非選項而是時間早晚的問題。故打造台中AI機器人智慧園區，是產業界與他多次會議討論共同的目標。

「台灣不是只有半導體產業，更不能只依靠半導體支撐全國的經濟。」江啟臣強調，要結合台中既有的精密製造硬體實力與AI軟體，不只能強化台灣的護國群山，更能完善、支撐全球供應鏈，站穩關鍵位置。

江啟臣呼籲，中央相關行政部門應傾聽產業界的心聲，並具體落實產官學配套，他看到技職產學班學生供不應求，顯示產業需要的專業技術人才是重要關鍵。

江啟臣進一步指出，台美合作不只在區域政治上，應深化產業面、技術面的交流，以及製造授權等相關機制。他並透露，今年6月協會將啟程赴美參訪相關產業，他也會全力支持，一起推動國產機器人走向國際，讓台灣從「在地創新」邁向「全球輸出」。

照片來源：取自江啟臣臉書

