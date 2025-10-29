黃仁勳再發威！一句話帶動輝達股價創新高 阮慕驊警告「老黃」唯一不能做這事

輝達執行長黃仁勳於美國時間28日在華盛頓特區舉行的GTC主題演講中表示，公司今、明兩年的Blackwell晶片和Rubin晶片出貨金額預估將達5000億美元（約新台幣15.2兆元），此消息一出，立即帶動輝達股價大漲，28日收盤飆升近5%，首度突破200美元，創下歷史新高。對此，財經專家阮慕驊提醒，「老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」。

為搶攻6G市場，黃仁勳在演講中宣布，輝達將投資10億美元（約新台幣305億元）與諾基亞共同開發軟硬體，加速5G向6G技術的轉換。他形容這項投資是「把電信技術帶回美國」的具體行動，並以「讓美國再次偉大」作結，呼應川普政府「重振製造業」的主軸。

廣告 廣告

​黃仁勳的這番話，帶動輝達股價收盤飆升4.98%，達201.03美元創歷史新高，市值增至4.894兆美元。同時，Nokia股價一夕暴漲22.84%。台股也受激勵，開盤後一度上漲逾330點，最高來到28283.80點，創歷史新高。

對此，阮慕驊在臉書發文表示，「輝達股價一大歩，十兆美元一小步。老黃輝達GTC大會大放利多，輝達股價再創歷史新高，市值逼近4.9兆美元。離老黃目標10兆美元，進了這麼一步！GTC會後，老黃立刻趕往韓國，陪同MAGA大統領出席APCE。MAGA大統領個人持股也有輝達，看起來現在兩人關係是好到不行。老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國。」

更多風傳媒報導

