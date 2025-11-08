黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達

[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」

他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」

廣告 廣告

魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」

會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。

活動結束後，魏哲家親自陪同黃仁勳離場。面對媒體詢問是否會與張忠謀見面，黃仁勳笑著回應：「我會先聯絡他，看他的情況如何，我一直都在想他，但我得趕去機場了，這趟行程已經三週，該回家了。」

至於此行與台積電談了什麼，魏哲家透露：「他想要更多晶片。」黃仁勳則誇台積電「做得很完美」。當被問到輝達究竟下了多少訂單時，魏哲家笑回：「那是機密。」

黃仁勳進一步表示，目前產業成長迅速，需求持續飆升，「我們與台積電合作非常緊密，從GPU、CPU到連接器都息息相關，感謝他們的努力。」他並指出，輝達正全力開發新晶片Rubin，AI產業的動能「比以往任何時候都強大」。

談到全球供應鏈，黃仁勳也提到記憶體供應吃緊，「這是成長太快造成的問題，但三星、美光、SK海力士都很努力滿足需求。」他同時強調，希望各國政府更重視科技發展，「了解AI與半導體的重要，這是我努力推動的方向。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今年四度來台！黃仁勳首站視察南科3奈米廠、明參加台積運動會

黃仁勳與南韓兩大龍頭「炸雞會談」合作! 李在明：明年成「全球三大AI強國」