黃仁勳出席台積電運動會 (圖)

現身台積電運動會 黃仁勳：輝達和台積電是家人
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台積電運動會，他在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」。中央社 ・ 9 小時前
黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
AI教父來了！輝達執行長黃仁勳昨日風塵僕僕來台，首站到達台積電南科3奈米廠參觀，晚上與台積電董事長魏哲家及高層大啖永康羊肉爐。今日（11/8）行程唯一重點就是台積電運動會。太報 ・ 10 小時前
台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台積運動會》黃仁勳現身合體魏哲家 high喊「我們會一起成長」
晶圓代工龍頭台積電8日舉行運動會，大客戶輝達創辦人暨執行長黃仁勳特地來台參與，強調輝達是台積電永遠的夥伴，今年在運動會開幕前特別由台積電各海外廠代表祝福，董事長魏哲家也宣布加碼。中時財經即時 ・ 9 小時前
黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲
台積電今日舉行運動會，台積電大客戶、輝達執行長黃仁勳開場致詞時表示，如果沒有台積電，就沒有今天的輝達，同時直言台積電員工是台灣和世界的驕傲。鏡報 ・ 9 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席
台積電（2330）今（8）日在新竹縣立舉辦年度運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一早8點多就偕魏哲家一起搭車抵達現場，引起台積電員工熱烈歡迎，他說「跟台積電是大家庭，我們一起成長，輝達是台積電永遠的夥伴」。他也穿著台積電運動服與魏哲家接受來自全球區隊歡呼。自由時報 ・ 9 小時前
台積電運動會今登場 員工可領2.5萬元紅包
MoneyDJ新聞 2025-11-08 09:53:29 王怡茹 發佈晶圓代工龍頭台積電(2330)今(8)日在新竹體育場舉辦員工運動大會，董事長暨總裁魏哲家(附圖)致詞時宣布，去(2024)年公司為了感謝同仁努力，給了一份小禮物，今年也依循往例，但不是一樣的數字，獎金將從2萬加碼到2.5萬元，且世界各地同仁享受一樣待遇，期盼同仁秉持這樣的精神、再創奇蹟。 台積電今年的運動會，輝達創辦人黃仁勳以貴賓身分受邀出席，開場時與魏哲家一同上台與現場員工展開一連串互動活動，員工們紛紛大聲呼喊「我愛台積! 再創奇蹟」，「我愛你!」等熱情告白聲浪、尖叫聲此起彼落，現場熱鬧非凡，深深感受到台積人活力。 台積電持續傳承「團結、活力奧創新」的主軸，競賽活動有徑賽、趣味競賽，並規畫親子活動體驗區及園遊會，以增進同仁與親友同樂的機會。同時，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會。 今年開幕活動亦首次邀請兩大國慶表演團體「台灣特技團及 We.R 特技跆拳表演團」，由台灣傳統特技結合韓國傳統武術跆拳道，使用畫面堆疊的方式，先輪流展現各國風采，最終Moneydj理財網 ・ 9 小時前
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電晶圓18廠參訪，由台積電董事長暨總裁魏哲家親自接待，並與魏哲家等台積電高層共進晚餐。黃仁勳今天上午在魏哲家陪同下進入會場，台積電員工以熱烈掌聲表示歡迎。台積電表示，上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。台積電指出，今年運動會會場布置採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標，交通接駁採用電動巴士為主軸，以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。中央社財經 ・ 9 小時前
影》黃仁勳現身台積電運動會！ 大家長張忠謀突缺席
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年4度造訪台灣，昨（7日）下午搭乘私人飛機抵達台南機場，隨後直奔南科台積電三奈米廠參訪，今（8日）上午則是出席台積電運動會；由於先前傳出可望他將會與台積電創辦人張忠謀合體，但台積電董事長魏哲家在致詞時透露，張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法在今天一起參加運動會，也希望他身體早日恢復康復。中時財經即時 ・ 10 小時前
黃仁勳現身！台積電運動會開跑 傳魏哲家將有感加碼獎金
台積電(2330)8日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈；為迎接輝達執行長黃仁勳整體維安規格升級，一大早董事長魏哲家即率領經營團隊於體育館中廊等待。本次，除新竹、台南及高雄廠區同仁踴躍參與外，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位海外員工亦專程返台共襄盛舉，展現台積人全球一體、凝聚向心的企業文化。中時財經即時 ・ 10 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。民視財經網 ・ 32 分鐘前