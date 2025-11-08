黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（1） (圖)

其他人也在看
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，他表示，對於參加台積電運動會感到很興奮。中央社 ・ 11 小時前
輝達執行長黃仁勳表示，30年前台積電和輝達都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強，台積電幫他打造輝達，非常感謝，沒有台積電，就沒有今天的輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 10 小時前
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。民視財經網 ・ 11 小時前
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。中央社 ・ 12 小時前
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 11 小時前
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
輝達執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會，致詞後再董事長魏哲家陪同下，步行離開會場準備前往機場飛回美國，一路上被台積電啦啦隊熱烈歡迎，尤其台積電亞利桑那區隊更是形成人牆包圍住黃仁勳，董事長魏哲家一路陪他走到門口受訪。對於此次創辦人張忠謀沒有出席，黃仁勳在車前受訪時強調，會先和他聯絡了解情況。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台積電一年一度的運動會，今天在新竹縣體育場舉行，今年最大亮點就是，輝達執行長黃仁勳將出席，會跟創辦人張忠謀世紀同框。現場情況如何？把時間交給可君。 #黃仁勳#台積電運動會#新竹縣體育場東森新聞影音 ・ 11 小時前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達自由時報 ・ 11 小時前
台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，黃仁勳因為被董事長魏哲家要求全中文演說，做了一個非常風趣的開場，中、英、台三種語言夾雜，逗笑全場。隨後魏哲家接過致詞任務時，笑一下黃仁勳說「各位同仁我很擔心他一直講下去變成他的節目」（全場笑）。我們運動會的目的，邀請黃仁勳這樣有名的人，讓同事們高興一下。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電運動會今（8）日登場，除了黃仁勳現身引發熱議外，現場販售的周邊商品亦是話題焦點，其中人氣最高的莫過於「貓頭鷹飲...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
【時報-台北電】晶圓代工龍頭台積電年度運動會將於明（8日）登場，近日也不斷傳出瘋傳神祕貴賓會是輝達創辦人暨執行長黃仁勳，更將以貴賓身份致詞；因此台積電創辦人張忠謀和黃仁勳兩位科技巨頭是否會在當日同框，將成為運動會中的矚目焦點。 然而，黃仁勳在今年頻繁造訪台灣，年初他曾參加輝達台灣分公司尾牙，隨後於COMPUTEX展期間再次現身，8月22日也曾快閃台灣一天，當時是他今年第三度訪台，主要目的是拜訪台積電，而且僅為快閃，用完晚餐後就離開台灣。 如果黃仁勳明日現身台積電運動會，這將是他今年第四度來台，也會是兩大科技巨擘罕見在公開場合同框，勢必引發全球注目。 而黃仁勳日前連續出席重量級場合，包括華府GTC、亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，可說是行程滿檔；而他本人先前參加GTC大會被問及結束APEC會議後是否訪台？他未多做回應，僅稱「我不能告訴你」、「也許答案是，我一直喜歡去台灣」。（新聞來源：中時新聞網 莊雅婷）時報資訊 ・ 1 天前