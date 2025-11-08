黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（3） (圖)

其他人也在看
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 10 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，他表示，對於參加台積電運動會感到很興奮。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 11 小時前
《商情》黃金近一周跌0.6% 白金挫逾2周新低
【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場呈現震盪趨弱；周初克利夫蘭聯儲總裁表示，為降低通膨美國聯準會(Fed)仍需維持一定程度的政策限制性，隨後因市場參與者正等待本周即將公布的美國ADP就業數據及ISM採購經理人指數(PMI)，從中尋找美國聯準會(Fed)政策走向線索，而不孳息黃金在經濟不確定時期表現較好，令金價於周一(11/3)反彈至4000美元上方。 然而周中，美元指數觸及3個月以新高，降低了投資人對於以美元計價之黃金購買吸引力，加上大陸結束了對部分黃金零售商的長期免稅政策，此舉可能阻礙全球最大消費市場對貴金屬的搶購熱潮；令黃金截至周四(11/6)報3991美元，近一周跌0.6%；白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。 與此同時美國政府持續搖擺，市場缺乏關鍵數據的指引，未來降息決策路徑不明，令白金截至周四(11/6)報1537.60美元，跌逾2周新低；鈀金報1394.90美元，失守1400美元關卡。 影響價格波動品項有:(20251031-20251106) 11/06近月黃金報3991美元，近一周跌0.6%。 11/06近月白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。時報資訊 ・ 11 小時前
黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 11 小時前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
魏哲家、黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家（左起）和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）出席，3人一同合影。中央社 ・ 11 小時前
台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
黃仁勳快閃22小時 台南看三奈米、台積運動會後中午離台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7日）下午搭乘私人專機飛抵台南，直奔台積電位於南科的三奈米產線參訪；今（8日）上午，他再以貴賓身份出席台積電年度運動會，致詞表達對合作夥伴的肯定。活動結束後，他隨即啟程前往桃園機場搭乘私人飛機離台，完成這趟22小時的旋風式訪台行程。黃仁勳在訪台期間透露，他已經連續自由時報 ・ 9 小時前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
台積電運動會 魏哲家宣布送全球員工2.5萬 (圖)
台積電8日在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家（圖）在會中致詞時宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通
輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達自由時報 ・ 11 小時前
黃仁勳赴台積電運動會 嗨喊「我也是你們的家人」
輝達執行長黃仁勳，今(8)日首次參加台積電運動會，他交替使用中文、英文和台語三種語言，感謝台積電對輝達的支持及幫助，還高喊「我也是你們的家人」、「你們是台灣、世界還有我的驕傲」。台積電董事長魏哲家，也...華視 ・ 10 小時前
台南囝仔回來了！黃仁勳專機將降落台南 參觀台積電三奈米廠
輝達執行長黃仁勳預計參與8日舉辦的台積電運動會，並在今日先抵台，業界傳出他可能降落台南機場，參觀台積電位於台南的三奈米廠。鏡報 ・ 1 天前
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前