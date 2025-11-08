黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)

中央社

2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。

中央社記者鄭清元攝 114年11月8日

