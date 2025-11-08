黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。
中央社記者鄭清元攝 114年11月8日
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 12 小時前
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 11 小時前
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 10 小時前
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。民視財經網 ・ 11 小時前
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7日）下午搭乘私人專機飛抵台南，直奔台積電位於南科的三奈米產線參訪；今（8日）上午，他再以貴賓身份出席台積電年度運動會，致詞表達對合作夥伴的肯定。活動結束後，他隨即啟程前往桃園機場搭乘私人飛機離台，完成這趟22小時的旋風式訪台行程。黃仁勳在訪台期間透露，他已經連續自由時報 ・ 9 小時前
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
《商情》黃金近一周跌0.6% 白金挫逾2周新低
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。中天新聞網 ・ 11 小時前
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台積電（2330）今（8）日在新竹縣立體育場舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳夢幻同框，一同進場引...FTNN新聞網 ・ 10 小時前