黃仁勳出席舊金山慈善活動 (圖)

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情
Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表...聯合新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳曝巨大壓力！輝達內部會議大吐苦水「怎麼做都不對」
輝達開出亮眼財報數據，但市場並不買單，周四股價開高走低，最終下跌3.15%，難以消除AI產業泡沫疑慮。美媒報導，黃仁勳週四在一場內部會議上感嘆市場並未「真正欣賞」輝達亮眼的數字，現在已經陷入怎麼做都無法討好市場的局面。中時財經即時 ・ 1 天前
(影) 俄援委輪船遭攔截! 美驅逐艦航線阻截「海馬號」 委內瑞拉陷孤立
[Newtalk新聞] X 帳號「Defense Intelligence」發文指出，一艘受制裁的俄羅斯「海馬號」油輪於 11 月 13 日在委內瑞拉海岸附近遭美國海軍「斯托克代爾號」驅逐艦攔截航線後被迫掉頭，此舉引發外界質疑美國政府是否正採取行動限制俄羅斯對委內瑞拉的能源援助，事件發生後，該俄羅斯油輪改變航向駛往古巴，其後兩度嘗試靠近委內瑞拉均中途折返。 帳號「寰球策略解讀」也在騰訊網上發文表示，美國南方司令部發言人拒絕對此次軍艦行動意圖發表評論，使得攔截俄羅斯油輪的具體目的仍不明確。「斯托克代爾號」驅逐艦於 9 月下旬抵達加勒比海，與其他 12 艘軍艦共同支持川普政府在該地區的禁毒行動。 「斯托克代爾號」驅逐艦於 9 月下旬抵達加勒比海，與其他 12 艘軍艦共同支持川普政府在該地區的禁毒行動。 圖：翻攝自騰訊網 「海馬號」油輪本身受到英國和歐盟的制裁，是四艘向同樣受制裁的委內瑞拉運送石腦油的俄羅斯船隻之一。儘管委內瑞拉擁有豐富石油儲量，但其生產的原油黏稠且含硫量極高，需要依賴石腦油作為稀釋劑來幫助原油在管道中輸送。美國財政部指出，石腦油對委內瑞拉的石油出口起著關鍵作用，由於該國本土新頭殼 ・ 18 小時前
林安可與西武獅簽約 背號73號展開旅日生涯
（中央社記者謝靜雯台北22日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊今天公告，與挑戰旅外的中職統一7-ELEVEn獅隊野手林安可締結契約，選定背號73號。西武獅球團本部長廣池浩司表示，看見林安可魅力並期待未來成長。中央社 ・ 1 天前
輝達進駐北士科過最大難關 再走2步即可簽約
（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北21日電）北市府與新壽今天簽署北士科T17、T18基地解約協議，收回土地後，市府將依輝達需求進行都市計畫變更，同時審查投資計畫書，待這2步驟完成，最快明年農曆年前與輝達簽約。中央社 ・ 1 天前
改披73號！林安可加盟西武獅 「能挑戰日本棒球真的很開心」
西武獅隊今（22日）正式公告與統一獅明星野手林安可簽下球員合約，背號改披73號，林安可透過球團表示：「獲得這樣的機會真的非常感謝，能挑戰日本棒球真的很開心，我會每天全力以赴，相信一定能帶來好的結果，會為球隊勝利全力貢獻」。中天新聞網 ・ 1 天前
日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導日本政壇近期因首相高市早苗拋出「台灣有事，就是日本有事」的言論，引發外界高度關注。然而，日本知名生物學者、早稻...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
梅根再犯皇家規範！房內僅3人卻要「報完整頭銜」
國際中心／尤乃妍報導英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）登美版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）提到在採訪時，管家竟在僅有三人的房間內高喊梅根完整頭銜，場面尷尬再次掀起討論。民視 ・ 20 小時前
中職》連兩年輸出球星赴日 獅隊季外補強方向鎖定洋投
去年古林睿煬加盟日本火腿、今年則有林安可加入西武獅，讓統一獅隊成為中職首支連兩年輸出好手旅外的隊伍，締造歷史。獅隊今年球季少了古林，明年又將少了今年單季23轟、打擊率3成18的林安可，而獅隊陣中還有外野手蘇智傑、捕手林岱安投身自由市場，其中林岱安已獲多隊接觸。自由時報 ・ 1 天前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 1 天前
陳其邁提告 陳菁徽：市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？
立委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出意見，不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽回應，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？中時新聞網 ・ 1 天前
寧夏派出所前所長收賄500萬！包庇「台版柬埔寨」首腦 遭判13年8個月定讞
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台北市警局大同分局寧夏派出所前所長葉育忻，任內涉嫌收受「台版柬埔寨」詐欺集團首腦杜承哲賄款500萬元，並提供偵查情...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴清德吃日料挺日本「是虛的」？沈富雄：對台灣未來沒好處
中國大陸近日宣布全面停止進口日本水產品，總統賴清德20日社群平台分享他吃日本料理的午餐照，展現對日本的支持。前立委沈富雄表示，這雖是成功、廉價、有效的外交，但「這是虛的」，對台灣的未來沒有任何好處。中天新聞網 ・ 1 天前
輝達賺到炸仍崩盤！市場質疑聲湧出 黃仁勳自嘲：我們在撐著整個地球
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導輝達美股19日盤後公布最新年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 3 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 2 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 16 小時前