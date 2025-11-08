黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)

在AI熱潮的推進下，全球各國股市都創下歷史新高，目前輝達股價已達200元，市值達到4.886兆美元，瀕臨5兆美元大關。對此，富邦投信董事長黃昭棠在網路節目《老謝開講》中表示，指數的指標可作為投資人重要觀察方向，若投資人沒時間做功課，又參與市場，便可考慮跟著大盤一起成長的指數標的，或透過定期定額方式長期平均成本。黃昭棠指出，AI熱潮點燃人類的第4次「工業革命」......

風傳媒 ・ 12 小時前