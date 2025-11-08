黃仁勳出席2025年台積電運動會（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。
中央社記者鄭清元攝 114年11月8日
