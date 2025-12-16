三立新聞網 setn.com

黃仁勳出手！掌握超級電腦排程 買下AI算力「總工頭」

三立新聞網

財經中心／師瑞德報導

NVIDIA（輝達）又一次展現了它對 AI 基礎設施的全面控制欲。這次它悄悄將 Slurm 的核心開發商SchedMD收入囊中。Slurm 這套系統聽起來很硬核，它是全球高效能運算（HPC）與 AI 運算叢集背後那個「看不見的工頭」。這筆交易不只是單純的軟體併購，它標誌著 NVIDIA 已經把手伸向了 AI 運算最核心、也最容易被忽略的瓶頸：資源排程。

從賣引擎到掌舵：AI 算力大管家登場

想像一下，你買了世界上最快的超級跑車（NVIDIA GPU），但如果沒有一個聰明的導航系統（Slurm）來規劃路線，這輛車只會在車庫裡空轉。

在動輒需要數千顆 GPU、耗費數週的大型 AI 模型訓練中，如何確保每一顆晶片、每一個核心都能被最高效地利用，是決定勝敗的關鍵。任何一點排程錯誤或效率折損，都可能讓企業損失數百萬美元的算力成本。Slurm 就是這個不可或缺的「工頭」：它是全球超級電腦界公認最能應付極端複雜運算任務的工作負載排程器。

黃仁勳的新企圖：鞏固「加速運算平台」的總水管

NVIDIA 執行長黃仁勳的願景，從來都不是只賣 GPU 這麼簡單，他要賣的是「加速運算平台」。這次收購 SchedMD，就是要把這個平台做得更無懈可擊。

首先，雖然 NVIDIA 承諾 Slurm會保持開源中立，但現在核心開發團隊已歸屬輝達。這讓 NVIDIA 在未來任何 Slurm 的更新迭代中，都能優先為自家硬體進行深度最佳化。這無形中為使用 NVIDIA 產品的用戶，提供了超越競爭對手的極致性能，同時也巧妙地提高了他們改用其他品牌晶片的難度。這是技術鎖定的高招。

其次，Slurm 掌握著雲服務商、大型製造商、頂尖研究實驗室等數百家客戶的運算後台管理。透過這次收購，NVIDIA 直接「買下」了這些客戶的後台服務關係，讓輝達在客戶的運算基礎設施中，佔據了一個不可或缺的「總水管」位置，確保所有的算力流動都經過他們的系統。這正是黃仁勳對於「AI 生態系主導權」的最新、也是最深層的企圖。

從障礙到服務：簡化 AI 導入流程

許多大型企業在邁向 AI 時，最大的痛點不是買不到 GPU，而是不知道怎麼高效、正確地「用」這些 GPU。將 Slurm 深度整合進 NVIDIA 的軟體棧中，可以極大簡化這項複雜任務，讓客戶能夠更順暢地將 AI 模型訓練和推論部署到 NVIDIA 的叢集上。

NVIDIA 不僅提供地表最快的晶片，現在也將提供最佳化的「運算交通指揮系統」與服務。未來，NVIDIA 不僅會繼續為 SchedMD 的數百家客戶提供支援、培訓和開發服務，更會攜手強化開源生態系。這場收購，確保了 NVIDIA 在 AI 算力基礎設施領域的王者地位，不僅跑得快，還能跑得穩、跑得聰明。

