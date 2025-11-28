黃仁勳出腳了！連續2天都來 小費超大方「比按腳的費用多」

即時中心／林韋慈報導



黃仁勳快閃台灣，今已搭機離開，被許多民眾目擊在不同地點購物逛街，今（28）日有網友表示，他出現在北市通化街腳底按摩，並且大方給了超過按摩價位的小費，讓網友直呼「真的只有這個男人辦得到」。

黃仁勳來台會面張忠謀，其他行程陸續被市民捕獲。今Threads網友發文表示，黃連兩日至台北通化街的腳底按摩消費，今甚至早上9點報到，按摩師父也表示非常開心，並且說「他本人超級親切」。



網友表示，黃甚至還「給他們一個人2000元的小費」，比單次腳底按摩的費用還高，令人感到驚訝，按摩店的人見到黃仁勳都非常開心，直呼「真的只有這個男人辦得到」。店家也發文指稱，「爸，您辛苦了，連續兩天都來按摩，您一定累壞了。」笑稱，「等長大一定為您分擔更多事情，現在的我能做到的就是盡全力為您按摩放鬆」，詼諧幽默表達黃仁勳來到店家消費帶來的驚喜。

