黃仁勳剛拜會川普！美參院再推新法案 輝達2產品恐被封鎖

為了出口管制議題，輝達執行長黃仁勳再度拜會川普，不過美國跨黨派參議員週四再度提出新法案，將禁止輝達（Nvidia）向中國出口先進晶片，作為限制北京取得關鍵美國AI技術的一部分。根據法案內容，若通過，輝達最先進的H200與Blackwell晶片都將被列入禁止出口清單。

美參議員再度提出新法案，將禁止輝達（Nvidia）向中國出口先進晶片，若通過，輝達最先進的H200與Blackwell晶片都將被列入禁止出口清單。（圖／資料照）

據《金融時報》報導，這一項名為「SAFE Chips Act」的法案，要求美國商務部在至少30個月內凍結向中國、俄羅斯等被視為對手國的高性能晶片出口許可。《彭博》也指出，這將適用於所有性能超過既有出口門檻的處理器，包含AMD、Google等公司開發的新產品。

《路透》報導，法案由共和黨參議員瑞克茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）共同提出，凸顯出即使在川普政府內部，也有人企圖阻止他放寬對中國的技術出口管制。瑞克茲強調，美國在AI領域的領先優勢仰賴本土企業生產的最先進晶片，而切斷北京取得這些技術，對美國國安至關重要。

這項立法同時也讓輝達面臨新挑戰，《彭博》指出，輝達原本正努力遊說政府與國會放寬芯片出口限制，如今恐被迫面臨更嚴格的監管，《路透》補充，目前政府正在評估是否允許輝達向中國出售H200 AI處理器，而這項法案將使相關審查更加嚴格。

