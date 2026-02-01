黃仁勳剛辦完「兆元宴」 北市知名餐廳凌晨驚傳火警

磚窯餐廳發生火警。（圖／東森新聞）





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1/31）晚間宴請台灣供應鏈高層，地點就選在他最愛的台北「磚窯古早味懷舊餐廳」，這場「兆元宴」約在當天晚間8時30分左右結束，沒想到只過幾個小時，今（1）日凌晨磚窯餐廳就發生火警，所幸沒有造成傷亡，大樓的警衛則稱是「越吃越旺」。

昨晚黃仁勳、台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等，齊聚位於台北市松山區的「磚窯古早味懷舊餐廳」進行餐敘，沒想到這場「兆元宴」剛結束沒多久，餐廳就傳出火警。

據了解，今日凌晨3時14分，剛辦完兆元宴的磚窯餐廳，因廚房炊事不慎，引發火災，火光從廚房冒出、地下室不斷竄出濃煙，由於樓上就是長照機構，消防人員不敢大意，對住戶進行緊急避難，所幸這場火警沒有造成人員受傷，大樓的警衛則表示，剛吃完兆元宴就燒起來，可說是越吃越旺。

