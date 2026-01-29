黃仁勳剪完頭髮幫粉絲簽名、合照來者不拒

▲黃仁勳剪完頭髮準備回飯店。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 黃仁勳今（29）日抵台首個行程是前往髮廊剪髮，更透露今晚就會去找台積電創辦人張忠謀。而剪完頭髮後，他也在髮廊外替等候許久的粉絲簽名、合照，來者不拒。

黃仁勳抵台後首個行程是在飯店附近的「Manor Salon」髮廊。老闆先前就曾說，黃仁勳近7年每次返台都會修剪髮型。而後續黃仁勳受訪時也表示，今天晚上就會去見台積電創辦人張忠謀。

花了將近1個小時剪了清爽的髮型後，黃仁勳走出髮廊，看到許多粉絲、民眾在外等候多時，便一一替大家簽名、自拍合照，來者不拒。

▲黃仁勳替民眾簽名、合照都來者不拒。（圖／記者李青縈攝）

有粉絲也拿著黃仁勳人像的自製公仔請求簽名，黃仁勳笑著叮嚀：「不能賣！」

先前黃仁勳就曾收到領頭羊「NVIDIA 特別版」，此次髮廊老闆Ray也送上國王派及「領頭羊」的公仔，更說因為黃仁勳屬兔，因此買了一隻兔子送給黃仁勳。

