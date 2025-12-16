黃仁勳加持也沒用！台灣夜市文化恐消失？一票人點3致命傷：完全不想逛

生活中心／王文承報導

台灣夜市以琳瑯滿目的小吃與遊戲聞名，不僅是台灣人日常生活的一部分，也成為外國觀光客來台必訪的文化地標。就連被譽為「AI 教父」的輝達執行長黃仁勳，每次來台也幾乎都會造訪夜市。然而，近日有網友指出，台灣夜市正逐漸消失，引發網路熱議，不少人感到意外，卻也有人直言夜市的多項缺點，認為「早該被淘汰」。

台灣夜市文化恐消失？一票人點3致命傷



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，從新聞報導中得知，台灣夜市正面臨沒落危機，即使有黃仁勳的加持，仍難以扭轉頹勢，連知名的士林夜市攤位數量也已大幅減少。

廣告 廣告

至於夜市消失的原因，相關報導指出，觀光客消費力下滑、租金與食材成本連年上漲，加上人力短缺問題日益嚴重，近期又受到非洲豬瘟影響，種種壓力讓攤商經營愈發困難，也使這項最具代表性的台灣夜市文化逐漸式微。

貼文曝光後，引來大量網友熱議，不少人點出夜市「價格過高」是最大致命傷，「貴得要命，差不多的錢去店面吃就好」、「以前便宜是優勢，現在優勢沒了，只剩缺點」、「隨便吃一吃就比吃到飽還貴，誰還要逛」、「又貴又不繳稅，還製造噪音和垃圾，根本是惡鄰居」、「夏天又熱，價格卻跟美食街差不多」。

也有網友從制度面批評，「很多夜市不繳稅，成了地下經濟，還養黑道」、「逛一圈花得比餐廳多，還不如進餐廳吹冷氣」。

另外，衛生與缺乏特色同樣被認為是夜市衰退的主因之一，「髒、亂、貴、沒特色，會消失不意外」、「衛生條件真的讓人擔心」、「又熱又貴，衛生還堪慮，難怪越來越少人去」、「太髒了，實在不想再逛」。

更多三立新聞網報導

麻吉大哥2個月遭清算次數曝光！7.1億秒蒸發 黃立成帳戶餘額驚呆眾人

果粉都受害！她iPhone鬧鐘「突變靜音」釀悲劇 內行揪元兇：這功能搞鬼

工程師尪累癱！女醫插尿管回家「扛家務」：台積電好可怕 過來人揭真相

買房圓夢！男竟遭親友狂冷嘲熱諷 過來人揭長輩1心態：想撕爛他們的嘴

