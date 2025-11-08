黃仁勳化身紅衣男孩！台積電運動會喊這句全場歡呼 自謙國語不好

財經中心／余國棟報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈。最受矚目的亮點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親臨現場，與台積電董事長魏哲家同台現身，全場員工報以如雷掌聲。為迎接這位重量級嘉賓，台積電特地強化維安規格與現場秩序，場內紅色海洋熱情沸騰，黃仁勳一改一身經典黑皮衣，改以紅色運動衫現身即掀全場高潮。

黃仁勳昨（7）日甫搭乘私人專機抵達台南，先參觀南科台積電18廠3奈米先進製程產線，隨後造訪永康名店「劉家莊牛肉爐」用餐，離開前還特地購買冰品與水果外帶，隨即搭機北上。行程緊湊的他，今早一早便現身台積電運動會現場，以實際行動展現與台積電緊密的合作情誼。

值得注意的是，黃仁勳此次並未穿著標誌性的黑皮夾克，而是換上與全場台積電員工相同的紅色運動衫，親切地與同仁一同比讚、揮手，展現誠意十足的「團隊一份子」風格。他在運動會開幕前的致詞中說：「沒有台積電就沒有輝達，台積電是最棒的！」此話一出，全場員工掌聲與歡呼聲不斷。

黃仁勳更笑說，雖然自己國語不太好，但依然努力用中文表達感謝，「你們大家幫我蓋（建設）輝達，我謝謝你們！」一句樸實的謝意讓現場氣氛更加溫馨。他強調，今日的輝達與台積電不僅是合作夥伴，更是共同成長的「一家人」，未來將繼續並肩前行，攜手推進AI與半導體的創新發展。

台積電董事長魏哲家親自於場外迎接黃仁勳，兩人會面時熱情寒暄，充分展現台美科技兩強深厚友誼。根據現場畫面，黃仁勳不僅主動與員工握手、合影，甚至以台語高喊「尚讚！」，幽默互動引爆現場笑聲與掌聲。

此外，黃仁勳昨於南部參訪時也再次回應外界對AI市場「泡沫化」的質疑。他強調，「這一波AI需求與20年前完全不同，需求非常非常地強勁」，並指出AI技術現已非常有效、需求極高，輝達正全力滿足龐大的運算需求。黃仁勳認為，美中歐各國正加速AI競賽，中國大陸在AI技術與研究人員上具備強大優勢，全球競爭將愈趨激烈。

台積電表示，今年運動會主題延續「團結、活力與創新」精神，除經典競賽項目外，也設有親子體驗區與園遊會攤位，吸引眾多家庭員工共襄盛舉。來自上海、南京、日本、北美與歐洲等地的台積海外廠員工代表也特地返台參加，展現台積電全球團隊的向心力與多元共融精神。

有現場員工笑說：「看到黃仁勳穿紅衣跟大家一起比讚，真的太親民了！」不少人直呼這是「最接地氣的科技執行長」。黃仁勳則以一句「我也是你們的家人」作結，全場再度響起熱烈掌聲，成為2025台積電運動會令人難忘的畫面。

