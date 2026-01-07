黃仁勳即將來台！輝達海外總部進駐北士科倒數 李四川：兩大程序1月底完成

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）進入關鍵倒數階段。台北市副市長李四川今（7）日表示，輝達投資計畫書審查與都市計畫變更兩大程序，預計都可在1月底前完成，市府將配合輝達執行長黃仁勳月底來台行程，讓總部進駐案正式拍板。

台北市副市長李四川今日表示，輝達投資計畫書審查與都市計畫變更兩大程序，預計都可在1月底前完成。（圖／記者鄧宇婷攝）

李四川指出，市府與輝達簽約前，「需完成兩項必要行政作業。第一是輝達的投資計畫書」，依目前進度，預計於1月中旬送交市府審查，市府將加速作業，確保在1月底前完成審查程序。「第二則是北士科基地的都市計畫變更」。

李四川也指出，市長蔣萬安早在11月即以電子郵件邀請黃仁勳來台參與簽約，今日在得知黃仁勳於CES受訪表達樂意出席後，市府再度發email正式邀請。至於確切日期，仍須配合黃仁勳既定行程協調安排。

外界關心北士科未來的交通與生活機能是否會重演內湖科技園區壓力問題，李四川表示，市府已提前啟動整體規劃。他今日與專長科學園區規劃的美國賓州大學都市計畫副教授深入討論，聽了將近一小時的簡報，從傳統封閉式園區、分散式、網際化，進一步邁向智慧化園區。「現在是走到智能的部分」，去年在杜拜爭取到2029年的無人駕駛，「會先在北士科園區試驗」；捷運也在規劃，不只往台北的部分，也會進入社子島，再連結社蘆大橋直接到蘆洲捷運站，現在正在規劃，今早也拜託學者結合成大跟顧問公司，在做一個完整的北士科智能的科學園區，從交通、生活、產業做完整規劃，市府會來執行，包括開放最少讓便利商店可以進駐。

都市變更有把握程序在1月底之前可以跑完嗎？李四川則回應，都市計畫變更公展將在8日結束，目前「沒有人提出比較困難的疑問，應該是可以順利完成」，「且經濟部也已經核准子公司成立。」

