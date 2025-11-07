黃仁勳參觀台積電3奈米廠 進廠區前開窗親切與民眾揮手

〔記者劉婉君／台南報導〕輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今(7)日下午4時15分左右搭車抵達南部科學園區，準備進入台積電18廠參觀3奈米廠時見到一群剛好從台積電廠區走出來的民眾，親切地開窗向人群揮手，一旁還有民眾開心揮手大叫。

輝達執行長黃仁勳乘坐的座車進入台積電18廠廠區前，打開車窗向在一旁等候過馬路的民眾揮手，民眾也驚喜揮手。(記者劉婉君攝)

黃仁勳今天到南科參觀台積電3奈米廠的消息傳出後，下午3時左右即有民眾帶著兒子喜歡的動漫黑膠唱片和永康大灣花生糖站在台積電廠區前的路口，希望能等到黃仁勳為她簽名，並送伴手禮給黃仁勳，現場也有大批民眾到場守候。

輝達執行長黃仁勳參觀台積電3奈米廠，座車直驅廠區。(記者劉婉君攝)

下午4時15分左右，黃仁勳搭乘的座車從台積電18廠旁的道路現身，立即引起關注，有台積電的員工在一旁等候許久，看到座車出現，開心大叫，而正好在廠區入口處前等候過馬路的人群意外發現打開車窗的人是黃仁勳也興奮揮手。黃仁勳搭車的車輛隨後直驅廠區內。

