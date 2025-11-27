黃仁勳又來了！現身台北四平街買蜜餞

▲輝達執行長黃仁勳今（27）日被民眾直擊悄然現身台北，有網友表示自己在台北中山區四平街看見黃仁勳身影。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳本月初才剛來台參與台積電運動會，沒想到，他今（27）日被民眾直擊悄然現身台北，有網友表示自己在中山區四平街看見黃仁勳身影，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，消息一出立刻引發網友熱議。

該民網友在社群平台Threads上發文表示，剛踏出家門，發現黃仁勳在隔壁購物的機率是多少，網友附上影片可以看到，黃仁勳正在蜜餞店挑選蜜餞購買，店門口外也引發大批民眾紛紛舉起手機搶拍AI教父的風采，可見黃仁勳的人氣之高。

廣告 廣告

黃仁勳與張忠謀關係深厚，過去多次公開表示對其敬重與感激。先前曾傳出張忠謀身體微恙，黃仁勳此時造訪台灣，是否為私人探視之行也引發討論。不過截至目前為止，輝達官方並未對黃仁勳此次訪台行程做出正式說明。

黃仁勳近年頻繁造訪台灣，先前參加國際電腦展、參與台積電運動會等，已經是四度造訪台灣，多次被目擊現身街頭美食店與傳統市場，親民形象深植人心。這次選在感恩節現身，再度展現他對台灣的熟悉與情感連結。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達主管要員工少用AI？黃仁勳傻眼「瘋了嗎」：還缺工1萬人

鴻海科技日本週登場！今年「六個最、六個更」黃仁勳兒子也將現身

黃仁勳來台「要更多晶片」 龔明鑫：政府全力支援半導體企業