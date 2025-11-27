黃仁勳又來了！現身四平街挑蜜餞 傳來台探望張忠謀

輝達執行長黃仁勳27日驚喜現身台灣。圖為資料照。

輝達執行長黃仁勳今日驚喜現身！原先預計下次來台灣是明年年初的輝達台灣尾牙，不過根據三立新聞網報導，黃仁勳今天下午現身台北市四平街挑蜜餞。

輝達執行長黃仁勳才剛來台參加台積電運動會，今日又被捕捉到現身台北市四平街買蜜餞，有民眾直擊，他中午還先在愛店花娘小館用餐，據了解，他今日中午抵台，本次來台重點是拜訪先前傳出身體不適的台積電創辦人張忠謀，預計買完蜜餞後會前往張忠謀宅邸西華富邦。

本月月初台積電運動會時，黃仁勳特意來台共襄盛舉，不過可惜的是原先預計出席的張忠謀因身體微恙未參加，黃仁勳當時也透露會找時間去探望他，沒想到正是今日。

黃仁勳與張忠謀交情匪淺，黃仁勳在今年台積電運動會上才深情說：「沒有台積電就沒有輝達。」指的就是當年輝達還沒有現今規模時，張忠謀依然選擇持續跟輝達合作，甚至張忠謀還在自傳中提到，曾經找過黃仁勳來擔任台積電CEO，不過當時黃仁勳拒絕了，後來才能讓輝達成為市值一度超過五兆美元的大公司。



