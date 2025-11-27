黃仁勳又來了！蔣萬安：輝達投資計劃還未送

▲台北市長蔣萬安希望輝達能明年農曆年前，與市府簽約。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本月初才剛來台參與台積電運動會，沒想到，他今（27）日被民眾直擊悄然現身台北四平街商圈。台北市長蔣萬安今日表示，市府一直與輝達保持密切溝通，輝達投資計劃書還未送來，目標還是農曆年前與輝達簽約。

蔣萬安今日下午赴議會專案報告，針對黃仁勳又來台，蔣萬安會後受訪表示，看過媒體報導應該是私人行程，其實他前兩天才與黃仁勳通過EMail，市府一直跟輝達保持很暢通的溝通。

廣告 廣告

媒體詢問輝達投資執行企劃書送來了嗎？蔣萬安說，還沒，他們確實還是需要一些時間，上次輝達副總Scott Ekman會說儘快把投資計劃書送來市府，目標是農曆年前與輝達簽約。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林佳龍稱「台日理念相近」！國台辦轟背叛民族 外交部回應了

12月赴上海雙城論壇？陸委會喊早點申請 蔣萬安回應了

香港大火已44死！盤點北市住宅危機 林珍羽籲：檢視高齡建物消防