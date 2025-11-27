黃仁勳又來台灣了！現蹤台北四平街買蜜餞 簽名寫「我愛芒果」路人搶拍

黃仁勳現身台北四平街，在店裡買蜜餞。（翻攝Threads／@baiu523）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本月初才為台積電運動會來台，今（27）再度現蹤台灣，被民眾目擊在台北巿中山區四平街買蜜餞，親切模樣再度引發話題。

低調訪台的原因是？

一名網友在Threads發文：「剛踏出家門，發現黃仁勳在隔壁購物的機率是多少？」並貼出影片。可見黃仁勳穿著招牌皮衣，妻子和女兒也在身旁，他專注挑選蜜餞，大批路人注意到，便舉起手機拍照圍觀。黃仁勳留下簽名，寫下：「我愛芒果！」還有網友貼出與黃仁勳的合照，大讚他人很好、相當親民。

黃仁勳買蜜餞，妻子、女兒也在身旁。（翻攝Threads／＠baiu523）

黃仁勳專心挑選蜜餞。（翻攝Threads／＠baiu523）

事實上，黃仁勳此行並未公開，抵台時間也未曝光，相當低調。不過恰逢美國感恩節連假，加上日前外界一度傳出台積電創辦人張忠謀身體微恙，不少人猜測這趟行程可能與私人探視有關。截至目前，輝達官方尚未對黃仁勳此次訪台目的作出回應。

而黃仁勳近年多次現身台灣，足跡遍及夜市、小吃店、傳統市場與科技展會。不論是在COMPUTEX展台上侃侃而談，或是在街頭大啖牛肉麵、與民眾合照，都以親切、平易近人的形象深植人心。

