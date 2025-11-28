黃仁勳又來吃這家內湖麵店 豪氣替民眾買單

▲輝達執行長黃仁勳今（28）日中午再度造訪位於內湖的愛店「牛耳精緻麵館」用餐。（圖╱記者鍾泓良攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（28）日中午搭機離台，他在離開前又再度造訪位於內湖的愛店「牛耳精緻麵館」用午餐，店家透露，他直接替排在他後面的客人全部大手筆「買單」，有民眾說，「乾爹付錢，當然要點貴一點的」。

這間位在內湖科學院區的麵店原本就相當知名，深受內湖上班族、附近居民喜愛，價格平實，平時也常常一位難求，內用還有洛神桂花茶、仙草冰和甜點能免費取用。

由於輝達台灣分公司也在內科這裡，黃仁勳自2023年首度造訪就對其念念不忘，今年5月台北國際電腦展時，他就睽違許久來吃了一次，今日再度探訪這家麵店。據了解，過去他幾乎是一年一訪，足足來吃了三次。

「牛耳精緻麵館」的店家透露，這次黃仁勳來是插隊吃，所以排在他後面的顧客全部請客，有民眾開玩笑說，「乾爹付錢，當然要點貴一點的」，所以他就點了滿漢牛肉麵。

店內菜單選擇多元，除了牛肉麵以外，不吃牛的朋友也能選則水餃、麻醬麵、榨菜肉絲麵等，人均消費大約落在100至300元之間。據說黃仁勳最愛的就是這碗「紅燒半筋半肉麵」，小碗240元、大碗260元，牛肉看起來都不小塊，晶瑩剔透的滷牛筋看起來更是誘人，麵條則是有彈性的粗拉麵。

牛耳精緻麵館的牛肉麵湯頭口味偏鹹、醬香明顯，使用純牛骨加上多種香料、蕃茄、紅蘿蔔等蔬菜熬煮，調味料區有提供酸菜可以自行取用，風味更升級，店家自製的辣椒也很夠勁。

其他網友推薦的菜色，還有紅燒牛三寶也很厲害，而這老饕推薦的「滿漢紅燒牛肉麵」則是牛三寶的升級版，同樣吃得到牛腱、牛筋和牛肚，只是肉量又更多一些，價格小碗300元、大碗320元，牛三寶都是真材實料很大塊，處理得乾淨無腥味。

