黃仁勳又來買蜜餞 塞滿2後車廂...晚上將參加兆元宴

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程進入第3天，今（31）日行程滿檔，晚間將舉辦備受矚目的供應鏈餐敘，也就是外界俗稱的「兆元宴」。

在晚宴正式登場前，黃仁勳下午先把握空檔，前往他最喜愛的台北市四平街商圈，造訪熟悉的蜜餞店大肆採購。面對熱情民眾包圍，他不僅親切合影，更透露明晚將與台積電高層餐敘的重要行程。

重返愛店掃貨 大讚兒時滋味

黃仁勳今日下午現身四平街商圈，熟門熟路地走進愛店採買。蜜餞店店員透露，黃仁勳這次採購種類相當多樣，包括芒果乾、梅子、蜜餞、金元寶巧克力以及各類零食餅乾。

由於採買數量龐大，隨行保鏢將裝滿戰利品的袋子分批搬運，甚至塞滿了2台車的後車廂。黃仁勳在現場也大讚台灣零嘴「賀甲」，他開心地表示：「果乾、台灣餅乾、各式各樣的花生酥，太好吃了。全是兒時的味道，兒時的糖果。」

親民餵食粉絲 今晚宴請供應鏈

在採買過程中，店外聚集大批聞風而至的粉絲爭睹風采。黃仁勳展現一貫的親民作風，不僅興奮地與民眾拍照合影，邊買還邊將剛入手的芒果乾分送給現場粉絲，甚至直接上演「餵食秀」，現場氣氛相當熱鬧。

針對今晚的行程，黃仁勳證實即將與供應鏈夥伴共進晚餐。據了解，這場「兆元宴」將邀請重要供應鏈夥伴出席，外界推測包括台積電、鴻海、廣達等台廠高層都可能是座上賓。

明晚續攤台積電 行程滿檔

除了今晚的重頭戲，黃仁勳也主動透露了後續行程安排。他表示，明晚他將與台積電高層一起吃飯，此外還有一些會議要開。隨著輝達在AI領域的強勢布局，黃仁勳此行與台灣供應鏈的互動細節，持續成為各界關注焦點。

