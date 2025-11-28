黃仁勳又悄訪台！粉絲追隨搶合照 估今將離開

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳昨(27)日再度帶著妻女悄悄訪台，陸續被民眾在川菜餐廳、四平商圈、通化夜市跟東區豆漿店捕捉到他的身影，而身旁都有粉絲包圍，想和他一起合照，黃仁勳也相當親民的配合，買水果時還分送給現場的人。他預計今天就要離開台灣，不過外界關注，他這趟有沒有去拜訪老朋友張忠謀；被問到張忠謀的狀況，黃仁勳則透露「他的狀態很好」。

相隔不到一個月，那個男人又來了，輝達執行長黃仁勳所到之處，都有粉絲追隨，他也展現親民態度，停下腳步配合拍照，其實他昨(27)日就悄悄抵達台灣，到川菜愛店用餐一進到裡頭，就 先和店裡的人 來個大大的擁抱，餐廳內的人熱情揮手，黃仁勳還拍了拍一位男子的肩膀，也有粉絲熱情的要和他來張合照。

AI教父飽餐一頓轉戰四平商圈，下車就被粉絲包圍求合照，一家子來到蜜餞店大手筆買買買，黃仁勳在牆上留下簽名，俏皮留言 I love mango。

輝達執行長黃仁勳說：「不要吃太多喔，會肚子痛。」大小朋友熱情伸手，黃仁勳也 大方 分送水果，晚間現身通化夜市走走逛逛，拜訪 水果攤 ，民眾們見到他都好興奮，掏出手機拍下5兆男的身影，感恩節期間黃仁勳帶著妻子女兒來台，似乎是要走私人行程。

除了昨(27)日被民眾目擊，到川菜愛店用餐，四平商圈通化夜市 逛街 採購，晚上回到下榻飯店，透露有到老牌飯店吃飯，今(28)日上午享用台式早餐，外傳他還有去拜訪老朋友張忠謀。

記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(張忠謀的狀況如何呢)，他很好，他的狀態很好。」He's doing fine..，談到張忠謀，黃仁勳說他「狀態很好」，他也透露今(28)日就要離開台灣，黃式旋風「快閃訪台」，但一舉一動都引起關注。

