黃仁勳又笑了？川普擬開放輝達「這晶片」賣中國 但連共和黨議員都不挺

美國對中祭出晶片出口管制，龍頭大廠輝達（NVIDIA）的AI晶片受到禁售限制，不過《彭博》報導指出，知情人士透露，美國官員正就允許輝達向中國銷售H200晶片進行初步討論。若此事成真，將是這家全球市值最高企業的一大勝利，但同時也是美國總統川普極具爭議性的新政策之一。

知情人士表示，川普團隊已就H200出口中國一事進行內部討論，並因議題高度敏感要求匿名。這些人士強調，目前尚未作出最終決定，且極可能只停留在內部討論階段，不會真正成為實際的出口許可。

報導指出，然而，美國光是考慮開放H200出口，就已相當罕見，因為這與川普政府先前公開支持半導體出口管制的立場有明顯落差。這項做法若成真，將被視為對北京的讓步，且必然引發美國對中強硬派的強烈反對；同時也將讓輝達執行長黃仁勳獲得重要勝利，他一直積極遊說川普放寬出口管制，而川普政府內部不少人士則認為，這些管制對美國國安至關重要。



輝達對此則發表聲明，表示現行監管規範，使其無法在中國提供具競爭力的資料中心產品，將龐大的中國市場拱手讓給迅速成長的外國競爭對手。輝達也強調「我們退出中國市場，並不會影響供應美國客戶的能力。」

報導強調，若此政策生效，將象徵美國對中國抑制AI的措施大幅鬆綁。知情人士指出，在川普政府內部，對中國出售H200被視為一種妥協，比起開放輝達最新型晶片Blackwell晶片的風險小得多，這方案在政府高層內幾乎被全面反對。

報導提到，不過也有一部分人支持給中國更多較先進的處理器，一名知情人士指出，這派目前討論在Blackwell與Hopper晶片之間做選擇；而許多人則認為，根本不應再讓任何額外的輝達晶片流向中國，這也是跨黨派議員共同的立場。



報導指出，目前跨黨派參議員組成的小組正在草擬法案，強制美國商務部拒絕所有已被限制晶片的對中出口申請。若法案通過，川普團隊針對H200的討論將完全失去意義。

