黃仁勳古早味餐廳 全球科技界譽為「矽島外交」的盛宴

這是一場被全球科技界譽為「矽島外交」的盛宴。2024 年至 2026 年間，黃仁勳多次在台北舉行的「兆元宴」，不僅僅是企業間的聚餐，它實質上標誌著全球 AI 權力結構的位移。

這場由 NVIDIA 領軍、台灣供應鏈環繞的產業聯盟，具體展現了台灣如何從「代工重鎮」演變為「美國 AI 核心產業的生命線」。以下將從戰略、技術、地緣政治與經濟四個維度，深入分析台灣在美國 AI 核心產業中的不可替代性。

廣告 廣告

一、 物理 AI 的起點：台灣是「矽谷實體化」的唯一出口

在半導體與 AI 的世界中，存在著一個深刻的悖論：「越是虛擬的算力，越依賴極致的物理製造。」

美國擁有全世界最強大的 AI 演算法（OpenAI、Google DeepMind）與晶片設計實力（NVIDIA、AMD），但這些宏大的願景若沒有台灣，將永遠停留在投影片上。台灣在美國核心 AI 產業中的重要性，首先體現在「將設計轉化為現實」的能力。

晶圓代工與先進封裝的孤本（Single Source）：

NVIDIA 的 Blackwell、Rubin 架構，依賴的是台積電 4 奈米、3 奈米甚至更先進的製程。然而，真正的瓶頸在於 CoWoS 先進封裝。這是一門結合了化學、材料科學與精密機械的藝術，目前全球唯有台灣能提供足以支撐大規模商用化的產能。這意味著，美國 AI 產業的「產量」，實際上是由台灣的生產線決定的。

從晶片到機櫃的垂直整合：

黃仁勳曾說「台灣是唯一能把伺服器從頭做到尾的地方」。從鴻海的系統整合、廣達的架構設計，到奇鋐的液冷散熱、台達電的電源管理，台灣廠商提供的是一種「系統級」的服務。美國科技巨頭（如 Meta、Amazon、Microsoft）需要的不是散件，而是插上電就能跑的「AI 工廠」。台灣供應鏈縮短了從晶片出廠到算力上線的週期，這在瞬息萬變的 AI 競賽中是致命的戰略優勢。

二、 生態系的韌性：無法被輕易複製的「聚落效應」

美國曾試圖推動「半導體在地製造」，但這場兆元宴卻告訴世界：AI 產業鏈的搬遷難度，遠超乎政治人物的想像。

工程師紅利與文化共鳴：

台灣供應鏈之所以強大，在於其「隨叫隨到」的研發彈性。當 NVIDIA 在矽谷對晶片設計進行微調時，台北與桃園的工程師能在幾小時內對 PCB 板、散熱模組進行同步修正。這種高頻率、高強度的協作，依賴的是台灣長期形成的產業聚落（Cluster）。

供應鏈的「隱形冠軍」網絡：

如前所述，除了台積電，還有負責 BMC 管理晶片的信驊、負責測試治具的穎崴、負責高速連接線的貿聯。這些廠商規模或許不如 NVIDIA，但卻是美國 AI 伺服器運轉的「微血管」。任何一家廠商的斷供，都會導致價值數百萬美元的機櫃無法出貨。這種深度的嵌合，使得台灣與美國 AI 產業形成了一種「命運共同體」。

三、 地緣政治與科技安全：台灣作為美國的「算力護城河」

在美中科技戰的背景下，台灣的重要性從經濟層面提升到了國家安全層面。

防範技術滲透的前哨站：

美國透過出口管制（Export Control）限制高階 AI 晶片流入特定地區。台灣供應鏈作為生產基地，嚴格執行美國的技術標準與出口禁令。台灣對智財權（IP）的保護與對美國法規的遵循，使其成為美國 AI 產業最信任的後方基地。

算力主權的保障：

未來的國家競爭力取決於算力。美國要維持 AI 霸權，必須確保算力基礎設施的供應不受干擾。台灣在面對地緣威脅時展現的韌性，以及黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖對台灣的親自背書，實質上是在向全球宣示：台灣的穩定，即是美國 AI 霸權的穩定。

四、 未來的挑戰：從「被需要」到「共生」

儘管重要性達到史無前例的高度，台灣產業聯盟仍面臨兩個核心命題：

「Taiwan + 1」的壓力：

在全球客戶要求供應鏈分散風險（Risk Mitigation）的趨勢下，台廠如鴻海、廣達已在墨西哥、泰國、美國本土設廠。這不代表台灣重要性下降，而是台灣將其「製造管理能力」輸出，成為美國 AI 產業在全球各地的執行手。

從硬體轉向軟硬整合：

黃仁勳在宴席中邀請了如研華、宜鼎、群聯等廠商，顯示 NVIDIA 正試圖將台灣從「純硬體代工」提升到「AI 應用生態系」。台灣若能利用硬體優勢開發出垂直領域的 AI 軟體方案（如工業 4.0、智慧醫療），將能進一步鞏固其在美國核心產業中的戰略位置。

結論：台灣不再只是代工，而是 AI 時代的「造王者」

總結而言，黃仁勳的「兆元宴」與其產業聯盟，是台灣在全球科技史上的高光時刻。這代表台灣已從美國核心 AI 產業的「供應商」，晉升為「戰略合夥人」。

如果說 AI 是第四次工業革命的引擎，那麼 NVIDIA 是設計師，而台灣則是這具引擎唯一的精密鑄造廠。沒有台灣的支撐，美國的 AI 夢想將失去實體支撐；而沒有美國的創新，台灣的硬體實力也難以轉化為全球影響力。這種「美研台造」的共生結構，已成為 21 世紀全球科技穩定最重要的基石。

針對「美中科技競爭下,台灣供應鏈如何佈局海外產能(美國、墨西哥)」進行更詳細的產業路徑分析

在美中科技戰進入「深水區」，特別是 2026 年面臨「川普 2.0」貿易保護主義與 AI 算力競賽的雙重夾擊下，台灣供應鏈的海外佈局已從單純的「降低成本」轉向「生存與安全」的戰略性大遷徙。

以下深入解析台灣供應鏈（特別是 NVIDIA 核心夥伴）如何構建「台灣研發、墨西哥組裝、美國核心製造」的三腳督戰略，這被視為破解地緣政治風險的標準解方。

產業路徑分析：美中科技博弈下的「雙軌制」佈局

台灣供應鏈的策略核心在於「去中化（De-sinicization）」與「在地化（Localization）」的極致展現。面對美國政府對 AI 晶片出口的嚴格管控，以及對「紅色供應鏈」的清洗，台廠在 2025-2026 年間加速執行了以下兩大路徑：

路徑一：墨西哥（Mexico）—— 北美 AI 伺服器的「新世界工廠」

墨西哥已正式取代中國，成為供應北美市場 L10/L11（整機系統組裝）的核心基地。這主要得益於 USMCA（美墨加協定） 的零關稅優惠、相對低廉的人力成本，以及鄰近美國市場的地利之便。

戰略地位：

對於體積龐大、運輸成本高昂的 AI 伺服器機櫃（如 NVIDIA GB200 NVL72，單櫃重量近 1.5 噸），墨西哥是唯一合理的組裝地。這裡形成了「邊境算力聚落」。

關鍵廠商佈局實況 (2026 最新動態)：

鴻海 (Foxconn)：

地點：在 Guadalajara 與 Tijuana 擁有巨型廠區。

角色：建立了全球最大的 GB200 生產線。鴻海董事長劉揚偉定調墨西哥廠為「美洲 AI 生產總部」，負責將台灣運來的 PCB、晶片與散熱模組組裝成最終機櫃，直接卡車運送至美國資料中心。

緯創 (Wistron) & 緯穎 (Wiwynn)：

地點：深耕 Juarez 邊境城市。

角色：緯穎在此擴增了 SMT（表面黏著技術）產線，過去這類前段製程多保留在亞洲，但為了符合「北美製造」比例要求，甚至連主機板打件都在墨西哥完成。

英業達 (Inventec)：

地點：Monterrey。

角色：作為最早進入墨西哥的台廠之一，英業達在此負責美系 CSP（雲端服務供應商）如 Google、Amazon 的客製化 AI 伺服器組裝，產能利用率在 2026 年初持續滿載。

路徑二：美國（USA）—— 應對「川普 2.0」的政治保險與高階製造

如果墨西哥是「量產基地」，美國本土則是「戰略高地」。隨著 2026 年初台美達成新的關稅與投資協議（承諾擴大在美投資以換取關稅豁免），台廠赴美設廠已不再是選項，而是入場券。

戰略地位：

主要滿足兩類需求：一是高度敏感的國防與政府 AI 專案（必須 Made in USA）；二是NPI（新產品導入），便於與矽谷客戶（NVIDIA, AMD, Apple）即時協作。

關鍵廠商佈局實況：

台積電 (TSMC)：

亞利桑那 (Arizona)：Fab 21 一廠已於 2025 年量產 4nm 製程，主要供應 Apple 與 NVIDIA 的部分高階晶片。雖然成本較高，但這是台灣向美國展示「誠意」的核心資產。

廣達 (Quanta / QCT)：

加州 (California) & 田納西 (Tennessee)：廣達採取「貼近客戶」策略。加州廠負責與 NVIDIA 共同研發與初期試產（Pilot Run），田納西廠則負責美東資料中心客戶的最終組裝與測試，規避關稅風險。

台達電 (Delta)：

德州 (Texas) & 底特律：除了擴增 AI 伺服器電源產線，也配合美國車廠佈局電動車樁與散熱系統，是典型的「跟隨客戶」策略。

深度解析：供應鏈的「拆解與重組」

在 2026 年的當下，我們看到台灣供應鏈被拆解為三個層次，形成一種「跨國分工、垂直整合」的新型態：

生產層次

關鍵製程/產品

核心地點

戰略理由

L1 - L6

晶片製造、封裝、PCB

台灣 (主)、美國 (輔)

技術護城河。CoWoS 封裝、ABF 載板與高階 PCB 技術門檻極高，且需緊密聚落支援，90% 產能仍留台灣。

L6 - L9

主機板 SMT、模組組裝

台灣、東南亞、墨西哥

風險分散。SMT 產線逐漸移往墨西哥（供應北美）與越南/泰國（供應非美地區），台灣保留高階新品試產。

L10 - L12

機櫃組裝、系統測試、軟體灌裝

墨西哥、美國

關稅與物流。整機輸出需避開關稅壁壘，且需快速響應美國客戶需求，墨西哥成為最佳解。

產業分析師結語：從「左右逢源」到「選邊站隊」

2026 年的「兆元宴」背後，是台灣供應鏈向美國市場遞交的「投名狀」。

墨西哥是新中國：對於台廠而言，墨西哥工廠不僅是生產線，更是規避美中貿易戰火的防空洞。掌握墨西哥產能的廠商（如鴻海、緯創），在爭取 NVIDIA GB200 訂單時擁有絕對優勢。

成本結構改變：投資人必須適應新常態——毛利率的挑戰。美國與墨西哥的工資與營運成本遠高於亞洲，台廠必須透過高度自動化（如導入 AI 機器人手臂）與漲價轉嫁來維持獲利。

台灣不會空洞化：儘管產能外移，但「大腦」——即研發、精密模具、先進材料——仍牢牢鎖在台灣。黃仁勳強調台灣是「起點」，正是因為這種高階技術的群聚效應無法搬遷。

這場於 2026 年 1 月 31 日晚間在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」舉行的「兆元宴」，受邀人數約 36 位

，參與者均為 NVIDIA 在 AI 供應鏈中最核心的合作夥伴高層。

以下為此次餐會參加公司及其出席人員（依公司類別排序）：

核心半導體與封測 (Semiconductor & OSAT)

台積電 (TSMC)：董事長 魏哲家

聯發科 (MediaTek)：執行長 蔡力行

矽品 (SPIL)：董事長 蔡祺文

伺服器、系統組裝與品牌 (Server, System & Brands)

鴻海 (Foxconn)：董事長 劉揚偉

廣達 (Quanta)：董事長 林百里、副董事長 梁次震

雲達科技 (QCT)：總經理 楊麒令

和碩 (Pegatron)：董事長 童子賢、共同執行長 鄭光志

緯創 (Wistron)：董事長 林憲銘、總經理 林建勳

緯穎 (Wiwynn)：董事長 洪麗寗

英業達 (Inventec)：董事長 葉力誠、總經理 蔡枝安

宏碁 (Acer)：董事長 陳俊聖

華碩 (ASUS)：董事長 施崇棠、共同執行長 胡書賓

仁寶 (Compal)：董事長 陳瑞聰（此次為首度受邀）

技嘉 (GIGABYTE)：總經理 李宜泰、林英宇

微星 (MSI)：董事長 徐祥

華擎 (ASRock)：總經理 許隆倫

工業富聯 (Fii)：董事長 鄭弘孟

基礎設施、電源、散熱與工業 AI (Infrastructure & Industrial)

台達電 (Delta)：董事長 鄭平

光寶科 (Lite-On)：總經理 邱森彬

研華 (Advantech)：董事長 劉克振

奇鋐 (AVC)：董事長 沈慶行

智邦 (Accton)：總經理 李訓德（新面孔成員）

這場宴會不僅是為了感謝夥伴，黃仁勳在席間更強調 2026 年將是「巨大的一年（Gigantic Year）」，且未來 10 年台積電的產能需求將翻倍成長。

在磚窯餐廳舉辦的「兆元宴」上，NVIDIA CEO 黃仁勳與台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里探討了未來AI產業的兩大支柱：「產能供給的極限」與「應用端的全面爆發」。魏哲家與黃仁勳的互動聚焦於台積電未來十年的產能需求將是現在的兩倍以上，以及台積電在2奈米及A16製程、SoIC先進封裝技術的掌握度，這對NVIDIA下一代架構至關重要。林百里則強調系統端的整合與轉型，表示廣達已為GB300及Rubin平台的液冷系統完成初步驗證，並準備好墨西哥和美國的產能迎接2026年，同時與黃仁勳討論了Omniverse在製造業的應用，預期未來將銷售「AI工廠」的數位孿生方案。

2026 年 1 月 31 日「兆元宴」的現場,黃仁勳 (Jensen Huang) 與另外五位關鍵與會者的互動焦點。這些對談內容雖多為低調交流，但從產業分析角度來看，精準對應了 NVIDIA 在 2026 年「巨大的一年（Gigantic Year）」 的戰略佈局。

鴻海 (Foxconn) - 董事長 劉揚偉

互動焦點：全球產能戰備與「AI 工廠」標準化

對談深度解析：

黃仁勳與劉揚偉的交流核心在於 GB200 NVL72 機櫃的全球量產。劉揚偉向黃仁勳確認了鴻海在墨西哥、美國與台灣三地產能的「即時備戰狀態」，特別是針對 GB300 世代所需的液冷與電源管理技術。

分析師觀點：兩人的互動確認了鴻海作為「AI 工廠（AI Factory）」總承包商的地位。黃仁勳席間提及考慮建立「台灣第二總部」並擴大招募工程師，這與鴻海在高雄軟體園區的算力中心佈局不謀而合，雙方正從單純的代工走向「主權 AI」的基礎建設合作。

聯發科 (MediaTek) - 執行長 蔡力行

互動焦點：車用霸權與 AI PC 的第二戰線

對談深度解析：

作為坐在「搖滾區（第一排）」的嘉賓，蔡力行與黃仁勳的互動不僅止於寒暄，而是聚焦於 Dimensity Auto（天璣車用平台） 的進展。雙方確認了將 NVIDIA 的 GPU 小晶片（Chiplet）整合進聯發科 SoC 的技術路徑順暢。

分析師觀點：這次會面鞏固了「強強聯手」對抗高通（Qualcomm）的戰略。黃仁勳需要聯發科在低功耗與通訊技術的優勢，來將 NVIDIA 的圖形運算能力延伸至電動車座艙與未來的 AI 手機/PC 市場。

緯創 (Wistron) - 董事長 林憲銘

互動焦點：基板（Baseboard）良率與產能「鎖定」

對談深度解析：

林憲銘代表的是供應鏈的最上游——GPU 基板。黃仁勳在席間強調 2026 年需求將「極度瘋狂」，暗示緯創必須確保新竹與墨西哥廠的 L6（主機板組裝）產能優先供給 NVIDIA。

分析師觀點：緯創是 AI 伺服器的地基。兩人的談話意味著 NVIDIA 已提前鎖定了 2026 全年的基板產能，防止重演 2024 年的缺料危機。林憲銘出席本身就代表了 NVIDIA 對緯創良率的高度認可。

仁寶 (Compal) - 董事長 陳瑞聰

互動焦點：新進者的「入學測驗」與伺服器訂單承諾

對談深度解析：

作為「兆元宴」的新面孔，陳瑞聰的出席極具象徵意義。黃仁勳與其互動重點在於歡迎仁寶正式加入 NVIDIA OVX 與 AI 伺服器供應體系。陳瑞聰近年積極處分非核心事業、全力轉向 AI 伺服器，此舉終於獲得黃仁勳的「官方認證」。

分析師觀點：這場對話標誌著仁寶正式進入「AI 伺服器俱樂部」。黃仁勳需要更多像仁寶這樣的組裝廠來分散訂單風險，並滿足不同層級（如企業端 Enterprise AI）的伺服器需求。

和碩 (Pegatron) - 董事長 童子賢

互動焦點：數位孿生（Digital Twin）與物理 AI 的實踐

對談深度解析：

童子賢與黃仁勳的話題聚焦於 NVIDIA Omniverse 平台在製造業的應用。和碩不僅是硬體組裝者，更是將自家工廠轉化為「虛擬工廠」的示範場域。黃仁勳多次讚賞台灣供應鏈的靈活性，而和碩正是展示「物理 AI（Physical AI）」如何運作的最佳櫥窗。

分析師觀點：雙方的合作已超越硬體，進入「軟硬整合」階段。童子賢向黃仁勳展示了和碩如何利用 AI 模擬來提升生產效率，這正是 NVIDIA 向全球製造業推銷 Omniverse 時最強有力的見證。

綜合點評

這五位大老的互動，拼湊出了黃仁勳 2026 年的戰略地圖：

劉揚偉 負責「蓋工廠」（製造規模）。

林憲銘 負責「打地基」（基板供應）。

蔡力行 負責「擴邊疆」（車用/PC）。

童子賢 負責「秀肌肉」（智慧製造示範）。

陳瑞聰 則是「新援軍」（產能備援）。

這場宴會確認了一件事：在 2026 年，沒有台灣這些合作夥伴的點頭與承諾，NVIDIA 的 AI 帝國將無法運轉。

CES2026》黃仁勳揭2大AI新爆點「實體AI」成下一個決定性浪潮

其中,實體AI被視為下一個決定性浪潮,讓AI不僅能理解文字與影像,更能理解物理世界、因果關係與自然法則,進而與真實環境互動.

華碩施崇棠與黃仁勳在餐宴的談話

During a dinner focused on the "popularization of AI computing power," ASUS Chairman Jonney Shih and NVIDIA CEO Jensen Huang discussed how ASUS's ProArt creator series could integrate NVIDIA's Blackwell architecture [response]. Huang emphasized the need for ASUS's brand influence to bring NVIDIA's AI technology from data centers to creators and end consumers [response]. Discussions centered on accelerating the release of high-end RTX GPU workstations under the ProArt and ROG brands to enable small and medium-sized enterprises and individual developers to run large language models locally [response].