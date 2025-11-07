黃仁勳只待1天半 期待逛夜市但「沒時間」想念狗狗得回家

黃仁勳快閃台灣1天半。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7日）下午搭私人飛機抵達台灣台南，參訪台積電三奈米晶圓廠，熱愛夜市的他，此次因行程緊湊、僅停留1天半，坦言「沒時間逛夜市」，還笑說已旅行3週，「想回家、想念狗狗」。

黃仁勳今日2時許以下午身穿黑色夾克、白色褲子現身台南機場，他開心向媒體鏡頭打招呼，此行首站行程為參訪台積電三奈米晶圓廠，被媒體問到這次來台原因，他用中文表示是為了鼓勵台積電朋友，並喊：「要加油、要加油。」

廣告 廣告

至於外界關注是否會去台南逛夜市，黃仁勳笑說：「可能沒有時間，很希望去。」坦言非常期待去，可惜沒時間，「我已經旅行3個星期了，得回家，我想念我的狗狗」，他預計在台南停留約5小時，接著轉往台北，明日出席台積電運動會後便返家，他表示「很快會再回來看大家」。

此外，輝達台灣總部確定落腳台北北士科，有媒體問及此次是否與台北市長蔣萬安會面，他表示此行並未安排。機場聚集大批粉絲，黃仁勳也親切簽名、合影，展現一貫親民作風。





更多《鏡新聞》報導

怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定

才認錯又翻車 盧秀燕誤稱豬瘟疫區帶肉入境「首犯免罰」

太子集團性招待「妹頭」是他 仲介百萬包養酒店妹還幫老闆殺價