黃仁勳台南入境！ 南市府相迎接機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳面對熱情迎接的民眾親切為棒球簽名（記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

被譽為「AI晶片教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（七）日再度低調訪台，搭乘私人飛機於下午約二時半抵達台南機場，消息一傳出吸引大批民眾及科技迷到場守候。黃仁勳一下機便展現親和力，面對熱情圍攏的民眾來者不拒，逐一簽名、合照，現場氣氛熱絡，掀起小型追星潮。台南市副市長趙卿惠也前來迎接。

對於重量級嘉賓來訪，台南市長黃偉哲已備好伴手禮。上午趁市議會市政總質詢空檔，特別準備多項台南代表性農特產品，包含台南芒果、虱目魚及特色糕餅禮盒等，象徵以台南最暖的方式迎賓，也再次向全球科技界展現台南城市魅力與在地產業鏈能量。

民眾開心展示黃仁勳於台南機場親筆簽名，包含帽子與T恤及簽名板，直呼太幸運了！（記者林怡孜攝）

據了解，黃仁勳此次行程相當緊湊，抵達台南後即搭乘專車直奔南科，參訪台積電台南三奈米先進製程廠區，預計停留五小時了解產線與量產進度。明（八）日則將前往新竹參加台積電年度運動會，並將與台積電創辦人張忠謀同台亮相，引發科技圈高度關注。

這也是黃仁勳今年第四度訪台，顯示出台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位及不可替代性。外界也普遍解讀，此行除延續台積電與輝達在高效能運算晶片的深度合作外，也象徵AI世代半導體產業鏈合作布局再度加溫。對於記者提問是否會與台北市長蔣萬安碰面，黃仁勳表使此行來台行程緊湊，目前沒有規劃。