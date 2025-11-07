黃仁勳台南行太接地氣！吃牛肉爐「親送燥飯」還買5份冰

輝達執行長黃仁勳在台南展現親民魅力，不僅參訪台積電三奈米廠，更在台積電董事長魏哲家陪同下享用當地知名溫體牛肉爐。他熱情接待粉絲，簽名合照來者不拒，還與魏哲家一同分送牛肉燥飯給民眾。此次5小時台南行程中，黃仁勳不僅與台積電高層共進晚餐，還特地前往市區人氣冰店外帶冰品，全程以親切態度與台南鄉親互動，展現濃厚的在地情懷。

黃仁勳大啖台南溫體牛，再外帶冰品登機吃。（圖／TVBS）

黃仁勳在7日參訪台積電三奈米廠後，於晚間6點多抵達永康區一間知名溫體牛肉爐店用餐。店家特地以紅龍柱圍出通道，但仍有大批粉絲聚集，爭相要求簽名與合照。黃仁勳面對熱情民眾，展現極高親和力，不僅耐心為粉絲簽名，還貼心提醒大家不要走動。

當晚餐會中，台積電董事長魏哲家與資深副總經理張曉強等高層全程陪同，盡顯地主之誼，並贈送黃仁勳台南特產花生糖和蜜餞。席間，黃仁勳與魏哲家更是親自拿出店家販售的牛肉燥飯，分送給現場民眾。黃仁勳還以台語與鄉親交流，詢問大家對食物的評價，並熱情邀請未曾品嘗過的民眾一定要來嘗試，展現他對家鄉美食的自豪。

用餐結束後，原本預計前往松山機場的黃仁勳，出乎意料地改道前往台南市區的人氣冰店。他一現身立即引起騷動，依然親切地與民眾合照、簽名。黃仁勳更貼心地協助粉絲打開明信片，逐一簽名後贈送給現場民眾，同時也不忘致贈店家紅包。據冰店業者透露，黃仁勳一行人購買了包括綠豆冰、水果冰、紅豆花生牛奶冰等5份冰品，以及1份水果、4杯檸檬汁和薑汁番茄。

縱使行程緊湊，黃仁勳在這5小時的台南快閃之旅中，始終保持輕鬆熱絡的氣氛，充分展現他的親民作風。結束台南行程後，他搭乘專機飛往台北松山機場，為此次充滿人情味的南台灣之行劃下完美句點。

