黃仁勳台南5小時快閃目的曝「生意很重要」 說中文幫台積電打氣
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年第4度訪台，今（7）日搭乘私人飛機首站到台南，並參訪台積電台南3奈米廠。稍早，黃仁勳現身受訪，除了說明此行目的外，隨後以中文鼓勵台積電：「要加油！要加油！」另一大焦點，黃仁勳將出席明（8）日台積電運動會，創辦人張忠謀也會到場，眾人期待兩人又會擦出什麼火花。
老黃4度旋風訪台目的曝光
黃仁勳下午2點左右現身，他透露將在台南停留5小時，接著前往台北幾小時後便返家，但他也遺憾地說，這次恐怕沒時間逛夜市，因為「我想回家，我想念狗狗」。
黃仁勳被媒體問及為何再度來台，他回答：「因為生意很重要」，隨後用中文鼓勵台積電：「要加油！要加油！」。至於外界盛傳，他將出席台積電運動會一事，黃仁勳則幽默地說「那是祕密嗎？」
與張忠謀同框再成焦點
台積電運動會明天舉辦於新竹縣立體育場，據悉，張忠謀與夫人張淑芬將到場。值得注意的是，黃仁勳可能再與張忠謀世紀同框外，流程中罕見出現「貴賓致詞」，業界揣測，這位大咖應該就是黃本人。
為何要拜訪台積電台南廠？
黃仁勳此舉，象徵兩大科技巨頭輝達與台積電間深化合作的高度契機，也彰顯台積電在半導體界領先地位。特別是在AI與高效能運算（HPC）晶片需求快速成長時，台積電產能擴增與技術優勢成為國際焦點。
黃仁勳與台南的連結
而黃仁勳是台南人，他於1963年出生於台灣台南市。黃仁勳的父親黃興泰是化學工程師，母親羅采秀出身台南望族羅氏家族，黃仁勳9歲時全家移居美國，此後在美國完成學業並創立輝達公司。
再度踏上家鄉台南，這被評為亞洲頂尖美食城市之一，熱愛美食的他會拜訪哪些店家，也受到高度關注。
蘇姿丰也是台灣囝仔
超微（AMD）執行長蘇姿丰同是台灣囝仔，與黃仁勳還是遠房親戚關係。黃仁勳曾讚揚蘇姿丰成就出色，並表示他們在GPU領域雖是競爭對手，但強調雙方都是產業的重要成員。
