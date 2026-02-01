黃仁勳台語狂輸出！ 打開粉絲錢包現場「收錢、發錢」全場笑翻

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日晚間在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，用餐後他與台積電董事長魏哲家一同步出餐廳，面對現場守候的記者與粉絲，黃仁勳依舊親民回應，不僅用中文詢問「誰肚子餓？」還發送食物給大家，隨後也持續替粉絲簽名。

現場有粉絲拿著一顆棒球請黃仁勳簽名，他用台語開玩笑說，「你要我簽名，那你也要送我一顆。」逗得全場笑聲不斷，最後仍爽快替粉絲簽名，並約定下次要回送他一顆棒球。

現場有粉絲拿著一顆棒球請黃仁勳簽名。圖／台視新聞

簽名途中，有民眾拿出錢包請他簽名，黃仁勳笑說可以簽，但會從裡面拿一點錢，民眾回應「我沒錢」，黃仁勳關上錢包、無奈搖頭，並向在場民眾問道，「有人有錢嗎？這個年輕人需要一點錢。」沒想到真的有人回應「OK！拿我的吧」，黃仁勳也立刻將錢轉交給剛才喊沒錢的年輕人。

得知這名大方給錢的民眾在美光（MICRON）任職，黃仁勳用台語笑說「揪好野ㄟ」，再次逗笑全場。隨後他又詢問現場是否有小朋友，並送出一張百元鈔票祝賀新年快樂，笑說「馬上賺錢了」，呼應今年馬年。

接著，又有民眾遞上錢包請簽名，黃仁勳用台語笑稱「我就要拿一些錢出來」，並再度詢問「誰還有錢？」結果一名民眾直接遞出一個黃橘色包包，他接過後先確認詢問「裡面有錢嗎？」打開一看笑說東西太多了，還打趣表示，「如果你要我幫你收拾行李，我可以拿一些錢嗎？」甚至直接開價「要一千塊喔！」

黃仁勳來台第四天，今晚最後一站留給來台必訪的「鄒記食舖」，預計將於明（2）日離開台灣。

黃仁勳熱情幫粉絲簽名。圖／台視新聞

責任編輯／蔡尚晉

