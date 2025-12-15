黃仁勳吃完就漲價！「最難訂私廚」信義區新店面曝光 套餐價網戰翻

輝達執行長黃仁勳曾造訪私廚喜相逢麵館吃飯，讓餐廳知名度大漲。（示意圖，本刊資料照）

素有「全台最難訂私廚」美譽的台北市喜相逢麵館，在今年十月底告別舊址後，華麗轉身進駐熱鬧的信義區新光三越A11，搖身一變成為「孫麵店」。這間萬眾矚目的新店已於昨日（14日）邀請親朋好友搶先嘗鮮，並預計在本週三（17日）就會展開試營運，讓饕客們一飽口福。正式開幕日則敲定在明年1月4日，粉絲們可要筆記下來。

喜相逢新店面孫麵店套餐價格？

孫麵店坐落於新光三越A11的地下二樓。據搶先體驗的幸運兒分享，主餐提供兩種菜色，清爽的細麵「蔥油拌麵」和口感十足的寬麵「炸醬麵」；湯品則有暖胃的「蝦仁酸辣湯」與滋補的「蛤蠣雞湯」。此外，還有麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲等多樣精緻小菜可供搭配。目前曝光的套餐價格是320元，讓人相當期待。

廣告 廣告

喜相逢麵館進駐新光三越A11百貨，新店面名稱為「孫麵店」。（翻攝新光三越 台北信義新天地臉書粉專）

網友正反評價

然而，套餐價格卻引發網路兩極論戰，許多網友驚呼「一碗麵加一碗湯就要320元，也太貴」「這價格感覺跟鼎泰豐差不多，品牌知名度就不一樣了」 ；但也有死忠的支持者跳出來力挺，「吃過的人才知道，可以用這價格吃到老闆的麵根本超幸福好嗎」「百貨公司裡面這價格不算特別貴吧」，更有人以義大利麵舉例，直言「義大利麵就橄欖油加蒜頭，一份破300還不是一堆人吃」，雙方論戰不休，讓孫麵店在正式營運前就話題性十足。

喜相逢個人單價？

喜相逢麵館原本就聲名遠播，自從輝達執行長黃仁勳低調光顧後，知名度更是直線飆升，讓這間私廚的訂位難度與價格也跟著水漲船高，單價甚至從3500元翻倍至7000元，仍舊一位難求。據悉，業者是在新光三越店長的多次誠摯邀請下，最終才願意進駐百貨商場。

更多鏡週刊報導

「最難訂私廚」爆歇業仍招待黃仁勳 北市衛生局稽查抓缺失

【88會館之亂2】徐巧芯爆喜相逢餐會真相曝光 疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

黃仁勳快閃台灣！魏哲家做東請吃三六食府 2人互捧生意好「快買他股票」