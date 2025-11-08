黃仁勳同框魏哲家！暖心讚「沒有台積電就沒有輝達」：台灣的驕傲

台積電（2330）今（8）日在新竹縣立體育場舉辦運動會，除了董事長魏哲家親自主持之外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜現身；而黃仁勳也在會前致詞重申「沒有台積電就沒有輝達」。

黃仁勳現身台積電運動會，在魏哲家的陪同下進入會場，以流利的國語、台語與英文切換發言，不僅大讚台積電是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，更感性表示沒有台積電，就沒有輝達。

「我也是你們的家人」，黃仁勳表示，很高興受邀參加台積電運動會；回顧30年前，當時的台積電跟輝達都是小公司，成長到現在的規模，足以被視為台灣的驕傲、世界的驕傲

董事長魏哲家同框輝達執行長黃仁勳。（顏麟宇攝）

黃仁勳笑稱，雖然有很多話想講，但礙於自己中文不太好，所以能表達的有限；黃仁勳表示，自己當年首度返台，就是為了接觸台積電，如今看到雙方攜手打造了當今「世界上最重要的兩大公司」，為台積電感到自豪。

至於因身體抱恙沒能出席的台積電創辦人張忠謀，黃仁勳也向張忠謀夫妻二人致意，表示會再找時間拜訪。

最後黃仁勳再度表示，感謝台積電協助打造了輝達，如今台積電、輝達都已經是大規模的公司，要做的事情比以往都多，「台積電加油！」

