黃仁勳唱衰水冷？業者喊「誤會大了」
輝達執行長黃仁勳在 CES 期間提及次世代 AI 平台 Rubin 的機櫃將不再需要冷水機組（Chiller），導致全球散熱指標股全面重挫。
散熱業者直呼：「誤會大了」，包括水冷板、快接頭、分歧管等水冷零組件需求，只會愈來愈大，不會減少，和冷水機組完全不同。
散熱業者表示，黃仁勳口中的冷水機組，可能是指大型冷卻設備，也可能是指製造冰水的外部設備，無論如何，都與 Rubin 機櫃中的水冷板、快接頭、分歧管或 CDU（冷卻液分配裝置）完全不同。
若是冷氣，那黃仁勳的意思是，冷氣不再需要開這麼強，也不必太高階的冷氣設備，若是冰水，則 Rubin 其實只需要45度的常溫水，即可運作與散熱，不需要仰賴外部冰水。
散熱業者說明，黃仁勳針對的是資料中心層級的大型冷卻設備，意即那些負責將水溫從室溫降至攝氏10度左右的 Chiller 系統，而這些設備通常由 Trane Technologies、Johnson Controls 等集團供應，每台造價動輒百萬美元，耗電量驚人。
然而 Rubin 平台的強項，在於透過更高效的晶片設計與液冷技術，可接受更高溫度的冷卻水，意味資料中心可省下巨額投資與電費。
黃仁勳一句話 散熱三雄心涼 水冷散熱三雄股價表現
輝達執行長黃仁勳於CES展會談及下一代Vera Rubin 平台可能大幅降低資料中心散熱需求，拋出「資料中心不再需要水冷式冷卻機」的新議題，頓時讓市場火熱的水冷散熱族群心涼，不僅Modine Manufacturing（MOD-US）6日嚇跌7.46％，台股水冷散熱三雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）以及富世達（6805）也不好過，全面由紅翻黑，同步回測季線支撐，其中雙鴻千元關卡再告失守，千金股再失一員大將。
黃仁勳談新一代Rubin平台嚇趴散熱廠 奇鋐、雙鴻強調液冷散熱趨勢不變
輝達執行長黃仁勳在 CES 2026 指出，新一代 Rubin 平台不再採用冷水機組 (Chiller)，此言引發市場誤解，嚇趴散熱族群，波及奇鋐與雙鴻股價。對此，奇鋐與雙鴻雙雙強調液冷 (Liquid Cooling) 趨勢不變。
《台北股市》黃仁勳一句話 散熱三雄心涼 水冷散熱三雄股價表現
輝達執行長黃仁勳於CES展會談及下一代Vera Rubin 平台可能大幅降低資料中心散熱需求，拋出「資料中心不再需要水冷式冷卻機」的新議題，頓時讓市場火熱的水冷散熱族群心涼，不僅Modine Manufacturing（MOD-US）6日嚇跌7.46％，台股水冷散熱三雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）以及富世達（6805）也不好過，全面由紅翻黑，同步回測季線支撐，其中雙鴻千元關卡再告失守，千金股再失一員大將。 黃仁勳登CES被市場視為大利多，沒想到卻為水冷散熱股帶來大災難，因黃仁勳在提及輝達下一代晶片已進入全面量產階段，由六顆晶片組成的Vera Rubin平台預計將於今年稍晚正式推出後，不經意提及輝達下一代Vera Rubin平台可大幅降低資料中心的散熱需求，並指出「資料中心不再需要水冷式冷卻機」。 聽君一席話，水冷散熱族群立馬腿軟，不單Modine Manufacturing6日盤中急殺逾21％，終場以重挫7.5％作收，其他水冷散熱指標股含空調製造商Trane Technologies製造水冷式冷卻機與相關系統的江森自控國際也同步下殺，跌幅分別達到2.5％、6.2％
