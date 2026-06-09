黃仁勳喊羨慕學生這時代畢業 自封「K-Jensen」首爾大現場嗨爆

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）昨（8日）前往首爾大學，致詞成為討論焦點，他向台下學生表示，現在任何冠上「K」好像就會受歡迎，接著自封「K-Jensen」引來台下一陣歡呼，黃仁勳也幽默說，要回家和老婆分享這個封號，他也勉勵學生，這是一個好的時代，要各位學子抓住機會，就如同當年他把握電腦革命一樣。

黃仁勳今（9日）結束在南韓行程，4天期間也廣受當地民眾歡迎，昨（8日）他出席首爾大學工學院活動時提到，現在整個產業結構、甚至整個世界都正在改變，「真的很羨慕你們（學生）即將在這個最好的時代畢業」，還鼓勵所有人雖然都重新站在起跑線上，但台下學生特別握有驚人技術，也正面臨善用這項技術的巨大機會。

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話鋒一轉，黃仁勳不改幽默風趣，表示現在好像只要加上「K」就會很受歡迎，接著自封「K-Jensen」，台下隨即一陣歡呼聲喧騰，黃仁勳也相當滿意，還說要回去跟太太分享這個新封號，「今早出門時，我還只是Jensen，但現在已經是K-Jensen」。

黃仁勳也提到，韓國產業頗具競爭力，有優秀電子產業、雲端與行動技術、AI實力等，他認為同時具備這些條件的國家並不多；另外，黃仁勳也對台下學生表示，你們畢業的時代，和我當年迎接電腦革命開端非常相似，他也以自身經歷鼓勵學生把握機會，「當時我沒有害怕電腦，而是抓住機會，現在輪到你們學習AI、打造未來」。

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