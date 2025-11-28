黃仁勳喊自家AI晶片最「萬用」 強調需求非常強、供應鏈吃緊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前日快閃來台，昨（28）日返美前受訪指出，面對市場競爭，輝達強項是GPU及平台具有極高的通用性，可以在任何雲端平台上運行，是目前唯一能夠運行全球所有AI模型的系統，不管客戶需要什麼，輝達都能幫得上忙。

因AI帶動記憶體需求，目前記憶體供應緊俏到明年，今年DRAM與NAND更報價大漲，帶動AI建置成本。黃仁勳坦言，目前整體需求「非常非常強」，供應鏈處處吃緊，不僅是記憶體，從先進晶圓到CoWoS封裝、線材與電源供應，「幾乎沒有哪一樣是充裕的」。

他指出，AI伺服器與相關產品需求火熱，供應鏈變得格外複雜，一個系統裡面有七顆不同的晶片，加上複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、各式交換器、線材與電源供應等，每一個環節都牽一髮動全身，沒有哪一種料是充裕的。

黃仁勳強調，輝達在全球供應鏈整合上具優勢，供應鏈「非常強大，也是全世界最大」，只要客戶有需求，公司就會設法把貨送到，在零組件緊俏、價格走揚的環境下，仍會盡力滿足客戶擴產與建置AI算力的需求。

輝達是AI晶片霸主，但近期市場一直聚焦在特殊應用IC（ASIC）與輝達GPU之間的競爭態勢，黃仁勳認為，ASIC當然有其優勢，AI整體市場規模非常龐大，成長速度極快，但競爭激烈，即使輝達地位非常強大，仍需每天全力以赴。

針對外界聚焦特殊應用IC（ASIC）與輝達GPU之間的競爭態勢，他則點出，ASIC當然有其應用空間，不過輝達的 GPU與平台優勢在於高度通用性。輝達的平台幾乎可以在所有雲端環境上運行，是唯一一個可以運行全世界所有 AI模型的系統，強調自家完整軟硬整合與生態系的護城河。

黃仁勳日前強調，「運算需求持續加速，且在訓練和推論領域全面複合成長，分別呈現指數級成長」，且「我們已進入AI的良性循環，AI生態系正迅速擴大，出現更多新的基礎模型製造商、更多AI新創公司，擴及更多產業與國家」。

