黃仁勳喊話失敗！ 白宮重申：Blackwell晶片不銷陸

美國最高法院將在美國時間5日，針對川普的對等關稅政策進行口頭辯論，財長貝森特表示，如果判決不利於川普政府，還會有其他管道維持關稅政策，川普今天沒有公開行程，但透過真實社群指出，今天和瑞士高層代表會面，關於經貿談判，貿易代表葛里爾將會瑞士領導人進一步討論，白宮則重申目前不打算賣給中國輝達Blackwell晶片。

輝達執行長黃仁勳（圖／達志影像美聯社）

美國最高法院將於美國時間5日針對川普的對等關稅政策進行口頭辯論。財政部長貝森特表示，即使法院裁決川普援引國際緊急經濟權力法徵收對等關稅逾越授權，政府仍有其他選項可維持關稅政策，包括1962年貿易擴展法第232條款及1974年貿易法第301條款，意味著無論最高法院如何裁決，關稅政策都將保留。貝森特將代表川普出席此次聽證會。

關於輝達最新Blackwell人工智慧晶片的出口問題，白宮發言人李威特強調，川普總統已向中方及各界明確表達立場，目前不打算將最先進的Blackwell晶片出售給中國。財政部長貝森特在接受CNBC專訪時解釋，關鍵在於科技發展的速度，而非談判進展的速度。他表示，Blackwell目前是「皇冠上的寶石」，但可能在12個月或24個月後，其效能會下降到輝達晶片堆疊架構的第二、第三或第四層，屆時這類晶片可能被允許出售給中國。

針對中國對稀土的出口管制，貝森特強調這是中國過去35年一直在籌劃的事，絕對不是因為川普試圖重新設定和中國的全球貿易關係，導致中國以稀土管制作為武器。他表示，川習會談取得成功，目前雙邊關係良好，明年將有兩次國是訪問：川普將於4月訪問中國，習近平也將回訪美國。

此外，兩位領導人可能在邁阿密G20峰會以及11月深圳APEC會面，這些安排顯示美中關係已經處於更穩定的軌道上。川普今天沒有公開行程，但透過社群媒體表示將與瑞士高層代表會面，討論經貿談判事宜。貿易代表葛里爾將與瑞士領導人進一步討論相關議題。

