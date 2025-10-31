黃仁勳四處撒錢！ 輝達傳投資AI新創公司Poolside十億美元

美國人工智慧晶片設計龍頭輝達大舉投資AI新創公司。路透社示意照



AI晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）今年大舉投資新創AI公司。媒體最新報導指出，輝達擬投資研發程式自動化的「Poolside」10億美元，而該公司會是輝達今年內投資的第60間AI新創企業。

彭博新聞今日（10/31）報導，AI新創公司Poolside正計畫籌募20億美元資金，而輝達打算在本輪融資中投資5億美元。若Poolside達到本輪募資目標，輝達可能再加碼投資至10億美元（約307.4億元台幣）。

廣告 廣告

據報導，Poolside的估值將從30億美元大幅提高至120億美元，這還不包括最新一輪的20億美元募資目標。

一名知情人士透露，Poolside打算將部分新資金用於購買輝達的GB300晶片。

在美國和法國都設有辦公室的Poolside，產品聚焦在程式自動化，目標客戶為政府和國防機構。Poolside也志於打造具有廣泛用途的「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，簡稱AGI）。

Poolside為GitHub前執行長華納（Jason Warner）於2023年與合夥人肯特（Eiso Kant）共同創立，是近年來迅速成長的AI新創公司，也因此吸引到輝達執行長黃仁勳的注意。

黃仁勳週二（10/28）在華府舉行的GTC大會上表示：「我非常樂見以輝達晶片為建立基礎的AI新創公司。他們這麼做有數種原因。其中之一當然是因為我們的生態系統豐富，我們的工具好用。」

根據PitchBook統計，截至今年10月中為止，輝達已投資59間AI企業，超越去年投資數量。

更多太報報導

有片／黃仁勳「吃喝商場學」邀三星現代會長嗑炸雞 店外擠爆千人圍觀

破5兆美元！輝達市值超越印日德GDP 黃仁勳身家1週增160億美元

川普放行晶片銷中大利多 輝達股價大漲！成全球首家市值破5兆美元企業