黃仁勳回台行程爆量 又去買蜜餞了！親證明晚台積電飯局

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳31日現身四平街蜜餞行，親自選購台灣傳統零食，吸引大批民眾圍觀。黃仁勳親口證實明晚將與台積電經營團隊聚餐，AI供應鏈動向備受市場關注。。（圖／資料照）

輝達執行長黃仁勳再度回台，行程幾乎排到滿檔，31日親口證實「明晚將與台積電高層吃飯」，一席話瞬間點燃市場想像空間。黃仁勳此行不只為參加輝達台灣公司活動，更被外界解讀為AI供應鏈關鍵時刻的重量級訊號，台灣在全球AI版圖中的角色，再度被推到鎂光燈正中央。

黃仁勳31日下午現身台北四平街老字號蜜餞行，親自選購多款台灣傳統零食，面對媒體笑稱「都是小時候的味道」，顯得相當輕鬆親民。不過談到行程安排，他話鋒一轉，透露今晚將與重要合作夥伴舉行俗稱「兆元宴」的高規格聚餐，明晚則確定與台積電經營團隊會面，相關產業合作與未來布局，外界高度關注。

黃仁勳今晚將與供應鏈客戶一起餐敘，現場已有大批媒體守候，兆元宴之前黃仁勳先去四平街買蜜餞。（圖／記者余國棟攝影）（圖經AI清晰度調整）

親口證實明晚飯局



針對市場最關心的議題，黃仁勳並未迴避。他直言，輝達與台積電的合作關係長期且穩定，雙方在先進製程與AI晶片量產上密切配合，未來AI需求只會更大，供應鏈協同作戰的重要性正在快速升高。

輝達、OpenAI投資鬆口



對於是否投資OpenAI下一輪融資，黃仁勳首度鬆口表示，輝達確實正在評估參與新一輪募資，若條件成熟，將「非常樂意投資」。此番表態，被視為AI生態系深化整合的重要訊號，也讓市場對AI資本競逐再度升溫。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

