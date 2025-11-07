黃仁勳回家鄉台南 與台積電高層餐敘大啖牛肉爐

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午飛抵台南，參訪台積電南科3奈米廠，晚間與台積電董事長魏哲家等人共進晚餐，明（8）日上午，他將前往新竹參加台積電運動會。

黃仁勳此次再度訪台，行程緊湊，飛機直接在台南機場落地，下午參觀台積電3奈米廠，晚餐選在台南永康知名牛肉爐店。黃仁勳出現再度掀起「仁來瘋」，吸引許多熱情民眾圍觀，他保持一貫親民作風，現場為民眾簽名來者不拒，聚餐結束時，黃仁勳還特地與魏哲家步出餐廳，將一盒盒肉臊飯分發給現場民眾。

黃仁勳晚間與魏哲家於台南知名牛肉爐店共進晚餐。圖／台視新聞

晚餐結束後，黃仁勳前往台南機場轉赴台北，大批粉絲到場送機，他親切回應「Thank you，謝謝！」並大方與粉絲擊掌，現場氣氛熱烈，粉絲也樂翻嗨喊「左手不洗了！」

黃仁勳親切與粉絲互動。圖／台視新聞

黃仁勳明早將前往新竹參加台積電運動會，隨後返回美國，他表示，原本非常想在台南逛夜市，但因行程緊湊無法成行；並透露自己已在海外旅行三週，非常想念狗狗，笑稱「真的應該回家了，但下次一定會再來。」

這趟約一天半的快閃行程幾乎都是為了台積電，可見雙方合作關係深厚。

台視新聞／陳酈亭 責任編輯／蔡尚晉

