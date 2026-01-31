黃仁勳在兆元宴說了這三個字 全場氣氛瞬間爆開

黃仁勳在兆元宴時，特別站在板凳上致詞，供應鏈高層無不專心聆聽。

黃仁勳都在兆元宴裡講什麼？鏡報直擊，黃仁勳竟然對供應鏈說「對不起」，散會前更不忘笑著提醒，今年是很重要的一年，供應鏈將會「非常、非常辛苦」，逗得全場笑聲不斷。

兆元宴舉行之時，正逢台灣寒流來襲、陰雨綿綿，但是黃仁勳一進餐廳大門，就興奮地對30多位供應鏈嘉賓說，「我從今天下午五點就一直在等了」（兆元宴下午六點開始），他站上板凳致詞，他說，這不能算是年度聚會，因為大家拼搏的太辛苦了，Grace Blackwell平台的量產把所有事情都推到了極限，所以，每六個月就應該聚在一起喝一杯，台灣供應鏈的董、總們一致歡呼。

和碩董事長童子賢、緯穎董事長洪麗寧，在兆元宴中開心合照。（圖／讀者提供）

隨著GB300量產出貨的狀況相對於GB200順暢許多，黃仁勳開心地說，過去這一年充滿挑戰，但他對這一年的表現感到非常、非常滿意，對於與他攜手克服Grace Blackwell種種艱難的供應鏈夥伴，他站在板凳上笑著說，「謝謝你們，還有……對不起」，接著他又說「我其實要說的是對不起，但真的謝謝你們」，兩句話都讓滿座的董事長、總經理們都笑到心坎裡去。

華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台達電董事長鄭平等與黃仁勳談得很認真。（圖／讀者提供）

業界人士分析，黃仁勳這麼説，是因為他對於輝達追求AI運算極限、GB不斷更改設計，而把台灣供應鏈都操到爆，有點不好意思，因為黃仁勳知道，供應鏈都是為了他、為了輝達的願景才如此使命必達，比起上對下、客戶對供應商的態度，黃仁勳這種像是對「戰友」表達謝意的方式，才是讓台灣供應鏈「揪感心」的底蘊。

台積電董事長魏哲家、與曾經在台積電當過同事的宏碁董事長陳俊聖，交頭接耳。（圖／讀者提供）

而在兆元宴的尾聲，黃仁勳盛讚，台灣這座島嶼有一種神奇的力量，而且無法被複製，是因為沒有人能夠真正解釋它、連AI也不行，這股神奇的力量，就是台灣供應鏈的管理方式、文化，他感謝供應鏈為台灣、為他所做的一切，也感謝台灣供應鏈多年來持續對他伸出的友誼之手。

緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行把酒言歡。（圖／讀者提供）

語畢之前黃仁勳不忘提醒，今年將會是非常重要（very big）的一年，「我所謂的『非常大』是指你們將會工作到非常、非常辛苦」，現場30多位供應鏈高層大喊 YES聲不斷，並熱烈鼓掌，似乎為了今年暢旺的業績提前慶賀。

鴻海集團旗下工業富聯董事長鄭弘孟、緯創董事長林憲銘、緯創總經理林建勳等產業大佬，聊得好開心。（圖／吳筱雯）



