黃仁勳在台照樣跌 台積電失守1800關卡、台股下跌近300點

輝達執行長黃仁勳29日抵台，預計2月1日離開。

受到美國總統川普警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，加上美股前一個交易日科技股表現不佳，台股早盤下跌超過200點，來到32242點。

國際局勢再迎來風險，美國總統川普警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，同時AI泡沫擔憂再起，微軟在前一個交易日大跌近10%，其他科技股表現也不佳，台股今日早盤大跌近300點，加權指數來到32224點，台積電下跌20元，跌幅1.1%，股價來到1785元，失守1800元大關。

廣告 廣告

其他權值股方面，台達電下跌20元，跌幅1.59%，股價來到1235元，鴻海下跌2.5元，跌幅1.1%，股價來到221.5元，聯發科下跌20元，跌幅0.84%，股價來到1765元。

輝達執行長黃仁勳日前抵台受訪時表示，關於美國要求台灣半導體40%移至美國的看法，他直言不認為「轉移」是正確的思考方式，「增加」才是正確的。

黃仁勳表示，這並非轉移，反而應該解讀成增加。他解釋，台積電在未來十年內必須增加的龐大產能，其中一部分將在美國製造，一部分在歐洲，一部分在日本，但大部分產能將繼續留在台灣。

對於日前台灣與美國政府對等關稅談判結果，黃仁勳大讚「很棒（Fantastic）！」他認為，這等於美國認可了台灣科技對美國的策略價值、台灣對世界的重要性，美國也因獲得台積電與台灣企業的投資而獲益良多，他很為台灣感到驕傲。



回到原文

更多鏡報報導

駁斥謠言！輝達沒收到中國H200訂單 黃仁勳：不知道放假新聞的人用意為何

美國要台灣半導體40%產能？黃仁勳一句話駁斥「轉移」說

黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光

38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命