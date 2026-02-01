黃仁勳多留1天！「非常滿意總部選址」 1句話打臉「投資OpenAI千億美元」

黃仁勳1/31發食物給現場記者。資料照片。廖瑞祥攝



AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程最後一站，今天（2／1）在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，黃仁勳再度充滿笑容接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳表示非常滿意北士科總部的選址，甚至笑說「以為已經簽約了」。另外，外媒報導輝達將投資OpenAI千億美元但遭卡關，黃仁勳也用1句話輕鬆澄清。

輝達總部預計農曆年前與北市府簽約，黃仁勳表示，他對北士科總部興建非常興奮，對於選址在北士科，黃仁勳表示「非常滿意」，他直言，「如果一切順利，希望能盡快完成簽約並開始動工，不過實際完工仍然需要好幾年」，他也透露，實際會比外界所看到的建築物更美麗、壯觀。

另外，瘋傳輝達豪砸1000億美金投資OpenAI，卻因部分疑慮而卡關，黃仁勳大方證實確實會參與OpenAI的下一輪融資，但被問到是否為1000億美元，黃仁勳對媒體苦笑稱：「You keep putting words in my mouth.（你一直把話塞進我嘴裡！）」

黃仁勳盛讚OpenAI是這時代最具影響力的公司，自己也非常喜歡和執行長阿特曼（Sam Altman）一起工作，這極有可能是輝達史上最大一筆的投資。

今日餐敘，也特別選在「鄒記食舖」未對外營業的日子，除了台積電董事長魏哲家出席以外，包括台積電共同營運長侯永清、秦永沛都是座上賓，足見台積電相當重視。黃仁勳坦言「這是我的最後一站」，明天也許還有2個和員工的會議，開完會後將飛離台灣。原本預定停留4天，不過或許台灣有太多要見的人，黃仁勳這一次台灣行停留5天。

